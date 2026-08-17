Cote d'Ivoire: Filière anacarde/Opération d'identification - Les exploitants invités à se faire recenser individuellement

L'opération d'identification des exploitants de la filière anacarde et de leurs exploitations s'est poursuivie, ces derniers jours, dans la région de la Bagoué.

Après le département de Boundiali, les agents de recensement ont été reçus dans les départements de Kouto et Tengrela. Conduite par Mamadou Doumbia, directeur des délégations régionales, la délégation du conseil a échangé avec les producteurs.

Siaka Kamagaté, chef de service du système d'informations, des études et de la prospective du conseil, a insisté sur le mode opératoire de cette opération. Il a demandé aux producteurs de ne pas accepter une identification par groupes. « Les identifications se font individuellement.

C'est-à-dire que, lorsque l'agent recenseur vient à vous, il vous trouve chez vous à domicile pour recueillir les informations sur vous. Parce que si l'identification se fait en groupes, certains ne voudront pas ou seront gênés, certainement, de donner un certain nombre d'informations les concernant », a-t-il souligné.

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Pour sa part, le directeur des délégations régionales s'est réjoui de la forte mobilisation qui a été constatée autour de cette opération, depuis son démarrage effectif. « C'est la preuve de votre engagement à faire en sorte que la filière anacarde continue de bien se porter, pour le bonheur de l'économie ivoirienne et des producteurs que vous êtes », a fait savoir Mamadou Doumbia.

Le secrétaire général de préfecture de Boundiali a, quant à lui, tenu à rassurer que cette opération d'identification est une initiative du gouvernement qui ambitionne d'améliorer les conditions de vie et de travail des producteurs. « Si l'État vous connaît formellement, il pourra mieux vous accompagner dans vos activités », a soutenu Alain Djédjé.