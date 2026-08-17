Cote d'Ivoire: Little Afcon/Édition 2026 - Le tournoi des académies sportives pour la recherche de l'excellence

La 2e édition du Tournoi Little Afcon a connu son apothéose le 15 août 2026, avec la consécration de Little Bénin victorieux de Little Ethiopie sur le score de 5 buts à 1, au stade de Biafra à Treichville. Au-delà du résultat sportif, cette finale consacre surtout la montée en puissance d'une compétition qui entend désormais s'inscrire durablement dans le paysage du sport de formation africain.

« Nous avons eu droit a une très belle finale. Les deux équipes ont livré du spectacle lors des trois tiers temps de 30 minutes. Les athlètes ont tenu en haleine le public qui s'est déplacé massivement pour suivre cette finale. Nous sommes plus que satisfaits et fiers du déroulement de cette 2e édition qui a débuté le 6 avril dernier. Le Sweet-ball a atteint une autre dimension », s'est réjoui Stéphane Kurambois, le secrétaire général du tournoi.

« L'histoire est encore jeune, mais les fondations sont déjà solides. Le 11 janvier 2025, la première édition avait vu Little Côte d'Ivoire s'imposer face à la Tanzanie, posant ainsi les premiers jalons d'un tournoi pensé comme un espace de détection, d'apprentissage, de fraternité et de dépassement de soi », a ajouté le secrétaire général.

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Placé sous le signe de l'intégration continentale, l'édition 2026 est dotée du Trophée Dieng Ousseynou pour l'intégration africaine, présidée par le directeur général du Port autonome d'Abidjan et parrainée par le directeur de l'Urbanisme et du Développement urbain. Cet accompagnement institutionnel donne une dimension particulière au projet : Little Afcon ne se limite plus à organiser des rencontres de football. Le tournoi construit progressivement un espace où sport, éducation, jeunesse, excellence et intégration africaine se rejoignent.

À travers les académies sportives et les jeunes talents qu'elle rassemble, la compétition défend une conviction : l'excellence sportive ne se résume pas à gagner un match. Elle se construit. Elle exige la discipline, le travail, le respect de l'adversaire, l'esprit collectif, la maîtrise de soi et la capacité à se dépasser. Autant de valeurs qui forment le sportif, mais aussi le citoyen de demain.

Dans une Afrique où la jeunesse constitue une force démographique exceptionnelle, les académies sportives peuvent devenir de véritables laboratoires d'excellence, capables de détecter les talents, de les encadrer et de leur transmettre une culture de la performance responsable. Cette discipline trouve ici toute sa légitimité : offrir aux jeunes un cadre compétitif suffisamment exigeant pour révéler leur potentiel, mais suffisamment éducatif pour construire leur avenir.

Les équipes empruntant les noms des pays africains à savoir Little Bénin, Little Égypte, Little Tanzanie, Little Côte d'Ivoire ... ce tournoi porte également une vision de l'Afrique. Sur le terrain, les différences de nationalité deviennent une richesse.

Les jeunes se rencontrent, se mesurent, apprennent à se connaître et partagent une même passion. Le Sweet-ball devient alors un langage commun et un puissant instrument de rapprochement.