Burkina Faso: Pouvoir d'achat - Les propositions de la Ligue des consommateurs

16 Août 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Fleur Birba - Emmanuella Yameogo

La Ligue des consommateurs du Burkina a animé une conférence de presse, le samedi 15 août 2026 à Ouagadougou pour exiger une régulation plus efficace du marché.

Entre réajustement des prix des hydrocarbures, coût des produits de première nécessité et préparation de la rentrée scolaire, les citoyens se retrouvent pris en étau. C'est fort de

ce constat que la Ligue des consommateurs du Burkina (LCB) a animé une conférence de presse, samedi 15 août 2026, afin d'exposer ses préoccupations et de présenter des propositions pour une régulation plus efficace du marché.

Relativement à la question du carburant, le président de la LCB, Marcel Kouraogo, a souligné que la hausse du prix du gasoil ne les a pas surpris, à cause des pratiques frauduleuses et des réseaux d'exportation illicite qui asséchaient les cuves locales. Afin de juguler cette crise, il a suggeré une interdiction stricte de l'approvisionnement suspect par des camions citernes étrangers et a préconisé un moratoire sur les tarifs de transport en commun et de fret. De plus, il a sollicité une réinjection des surplus fiscaux pour protéger

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

le pouvoir d'achat. Il a également denoncé la flambée des prix de certains produits de grande consommation

La LCB satisfait du plafonnement des frais de scolarité

A cet effet, il a formulé plusieurs propositions à savoir l'intensifica-tion des contrôles, l'approvisionne- ment des boutiques Faso-yaar, la poursuite de leur déploiement et la dynamisation de la concertation tripartite. Il a salué la décision du gouvernement de plafonner les frais de scolarité dans les établissements privés. « L'objectivité commande que nous fassions appelle à la raison et comprendre le bienfondé de cette décision gouvernementale », a-t-il soutenu.

Marcel Kouraogo a déploré la persistance des prix exorbitants dans certains établissements privés. C'est pourquoi, il a suggéré au gouvernement de mettre en place des dispositifs de contrôle pour s'assurer du respect de la mesure. « Les partenaires sociaux sont également invités accompagner la réforme et les parents d'élèves sont encouragés à dénoncer toute pratique illicite », a-t-il souhaité.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2026 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.