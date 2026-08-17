Cote d'Ivoire: Adjui Festival - N'Gattadolikro remet son orfèvrerie au coeur de son identité culturelle

La 4e édition de l'Adjui Festival, couplée au Doloucloliké Festival, a réuni, du 14 au 16 août, les populations de N'Gattadolikro, dans la sous-préfecture de Tiébissou, autour de la valorisation du patrimoine culturel et de la relance de l'orfèvrerie locale.

Pendant trois jours, N'Gattadolikro a renoué avec ses traditions. Défilé en pagnes baoulé à travers les ruelles du village, expositions et mise en lumière du savoir-faire des artisans bijoutiers ont rythmé cette édition, organisée avec le soutien de la Mutuelle des ressortissants de N'Gattadolikro (Muren).

Parrain de la cérémonie, Venance Konan, président du conseil d'administration de la Société ivoirienne de télédiffusion (Idt), journaliste et homme de culture, a apporté son soutien aux artisans. Sa présence, a-t-il expliqué, répond à trois motivations : ses liens avec des cadres de la localité, la volonté de contribuer à la relance économique de la région à travers l'orfèvrerie et la nécessité de valoriser la culture de cette partie du pays.

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Particulièrement impressionné par le travail des bijoutiers, il a déploré les difficultés rencontrées par ces artisans, notamment l'impossibilité de réaliser localement toutes les étapes de fabrication. « Vous avez décidé de relancer l'activité, nous vous encourageons. Cet art est l'âme du peuple baoulé », a-t-il déclaré, promettant d'oeuvrer afin que l'ensemble du processus de production puisse être réalisé à N'Gattadolikro.

Invitée spéciale, l'artiste plasticienne martiniquaise Catherine Césaire, petite-fille de l'écrivain Aimé Césaire, a également salué l'excellence des artisans. Pour elle, chaque bijou est « une oeuvre d'art », dont les formes et motifs racontent une histoire et portent une identité. Elle a appelé à faire de ce savoir-faire un véritable métier d'avenir pour les jeunes générations.

Le président de la Muren, Ahebee Kouassi Parfait, a rappelé que les retrouvailles annuelles des ressortissants de N'Gattadolikro, baptisées « Outou », remontent à 1973. Il a surtout annoncé une nouvelle ambition : réinscrire le village sur la carte touristique de la Côte d'Ivoire grâce à son patrimoine artisanal.

Dans cette perspective, la Muren envisage la construction et l'exploitation d'un centre artisanal dédié à la production et à la commercialisation des objets d'orfèvrerie.

De son côté, Koffi Kouadio Michel, président de la Société coopérative simplifiée des artisans bronzés de N'Gattadolikro, a annoncé la création prochaine d'un site et d'une plateforme numérique destinés à mieux faire connaître les artisans et leurs productions.