Burkina Faso: Immersion patriotique des professionnels des médias - 44 journalistes initiés au maniement des armes

Des professionnels des médias, en immersion patriotique, ont effectué des exercices de tir dans le cadre de leur immersion à l'Académie de police, vendredi 14 août 2026, à Ouagadougou.

Le Centre d'instruction et de tir du groupement spécial d'intervention de la police nationale du Burkina Faso (GSIPN) a servi de cadre pour les journalistes en immersion patriotique pour des séances de maniement d'armes et d'exercices de tir, vendredi 14 août 2026, à Ouagadougou. Après avoir pris connaissance des techniques de démontage, de remontage et du fonctionne-ment des armements de guerre, les 44 journalistes en immersion patriotique ont réalisé des exercices de techniques de tir, sous une forte pluie.

Le chargé de la formation continue au GSIPN, le lieutenant de police nationale, Inoussa Maïga, a confié avoir outillé les journalistes au tir d'accoutumance en leur apprenant sur comment vivre avec le bruit de l'arme et savoir la nature de l'arme. « Ils ont été outillés à l'instruction sur le tir à travers le Pistolet automatique (PA), la Kalachnikov, l'AKMS et l'arme collective de calibre 12-7 », a-t-il cité.

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Le lieutenant Inoussa Maïga a expliqué que désormais, les journalistes savent comment utiliser ces différentes armes pour accompagner les Forces de défense et de sécurité (FDS) dans le contexte particulier du Burkina Faso. Il s'est réjoui du dynamisme, de l'engagement et de la discipline des journalistes qui se sont donnés pour comprendre le quotidien des FDS sur le terrain des opérations.

Renforcer les capacités

Par ailleurs, le chargé de la formation continue au GSIPN leur a recommander d'être des ambassadeurs des FDS dans leurs médias. Le commandant du Groupement spécial d'inter-vention de la police nationale du Burkina Faso (GSIPN), le commissaire principal de police, Issa Zongo, a salué la curiosité et l'envie des journalistes en immersion à découvrir les

types d'armes utilisés sur le théâtre des opérations. « Cette instruction de tir que vous avez reçue va renforcer vos capacités en maniement d'armes », a-t-il dit. En les félicitant pour la résilience à la formation, il a traduit sa reconnaissance à l'Académie de police pour la confiance.

Le représentant du directeur général de l'Académie de police, le commissaire de police, Yombo Tankoano, a salué les journalistes pour le don de soi et remercié le commandement du GSIPN pour la formation dispensée. Le doyen des participants, Sié Da, au nom de ces confrères, a remercié le ministère de la Sécurité pour l'opportunité de toucher du doigt les réalités des FDS sur le théâtre des opérations.

Il a souhaité que cette collaboration entre les FDS et les journalistes opère un changement dans le traitement des informations sur la crise sécuritaire. La journaliste Alice Thiombiano a révélé avoir appris les actions de riposte en cas d'attaque. « Nous ressortons bien outillés de cette immersion sur le savoir-faire de notre Police nationale », a-t-elle laissé entendre.