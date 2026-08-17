Burkina Faso: Immersion patriotique obligatoire - Le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo encourage les appelés de Tenkodogo

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, accompagné du gouverneur de la région de Nakambé, Abraham Yiyé Sondo, et de plusieurs autres autorités, a effectué, le samedi 15 août 2026, une visite sur les différents sites de l'Immersion patriotique obligatoire (IPO) à Tenkodogo.

La visite gouvernementale a débuté par une visite de courtoisie à Naaba Djiginpolé, Dima de Zoungrantenga. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, y a présenté ses civilités au chef coutumier et lui a transmis le message du président du Faso. En retour, le roi a salué l'initiative de l'Immersion patriotique obligatoire (IPO), avant de formuler ses bénédictions à l'endroit du ministre, des autorités et surtout des jeunes appelés.

« Nous saluons cette initiative qui permet de donner à notre jeunesse des repères et des valeurs. Nous souhaitons que cette formation porte ses fruits et contribue à faire de nos jeunes des citoyens responsables, disciplinés et engagés pour la défense et le développement de leur Patrie. Nous vous donnons nos bénédictions pour la réussite de cette mission», a affirmé, le Dima de Zoungrantenga.

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Après cette étape, la délégation gouvernementale s'est rendue successivement sur les quatre sites de l'IPO, notamment au lycée Pengdwendé, au site de l'INFPE, au lycée Naaba Zoungrana et au lycée Rialé. Sur chacun de ces sites, le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a échangé avec les appelés, pris connaissance du déroulement de leur formation et assisté à des démonstrations.

Il leur a transmis les encourage-ments du chef de l'Etat et les a invités à prendre au sérieux les enseignements reçus. Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, de leur dire : « Vous êtes les futurs bâtisseurs de notre Patrie. Tout ce que vous apprenez ici doit vous accompagner dans votre vie. Prenez donc ces enseignements au sérieux, car, l'IPO ne se limite pas à une formation physique. Elle vise également à forger des citoyens disciplinés, responsables et engagés pour leur pays ».

Du côté des appelés, l'Initiative du président du Faso est largement appréciée. Pengdwendé Fadilatou Moyenga s'est réjouie de participer à cette expérience qu'elle considère comme une véritable école de vie.

« Je suis très heureuse de faire partie de cette promotion. Depuis notre arrivée, nous avons beaucoup appris. Nous avons reçu des enseignements sur la discipline, le civisme, le patriotisme et plusieurs autres valeurs. Nous avons également appris à mieux vivre ensemble et à être plus responsables. Je remercie les autorités pour cette initiative qui nous permet de mieux comprendre notre rôle en tant que jeunes citoyens», a-t-elle confié.

De nouvelles valeurs

Les différentes démonstrations présentées par les appelés, après seulement quelques semaines de formation, ont particulièrement retenu l'attention du ministre. Emu par leur engagement et les progrès réalisés, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo s'est dit satisfait du travail accompli. « Je suis particulièrement heureux de constater ce que vous avez déjà appris en quelques semaines. A travers vos démonstrations, nous voyons que vous avez beaucoup progressé. C'est justement cela l'objectif de l'IPO : vous permettre d'acquérir des connaissances, des aptitudes, mais, surtout de nouvelles valeurs pour devenir des citoyens utiles à la Nation», a-t-il dit.

Le ministre a particulièrement insisté sur les valeurs qui doivent guider les appelés au-delà de leur séjour dans les centres d'immersion. Il s'agit notamment du civisme, de l'intégrité, de la discipline, du patriotisme, de la citoyenneté et de l'engagement positif. Selon lui, ces valeurs constituent le véritable sens de l'IPO et doivent être durablement ancrées dans les comportements des jeunes. Le ministre a également salué l'engagement des encadreurs qui oeuvrent quotidiennement à la formation des appelés.

Il a rendu un hommage particulier aux femmes qui se mobilisent pour assurer la préparation des repas et contribuer aux bonnes conditions de séjour des jeunes. « Je voudrais également saluer les encadreurs pour leur engagement et leur disponibilité. Je n'oublie pas les femmes qui se donnent chaque jour pour la cuisine et pour le bien-être des appelés. Chacun joue sa partition dans la réussite de cette immersion et nous vous en sommes reconnaissants. », a lancé le ministre. Pour clore sa visite, le ministre a livré un message direct aux appelés, les invitant à préserver les acquis de leur formation et à faire un usage responsable des réseaux sociaux.

« A tous les appelés, je vous souhaite bon courage pour la suite. Je suis déjà satisfait, car, vous avez beaucoup appris. Je vous demande de ne pas perdre les valeurs que vous avez acquises.

C'est le savoir-faire et le savoir-être », leur a-t-il conseillé. Poursuivant, il a appelé les jeunes à faire preuve de responsabilité dans leur utilisation des réseaux sociaux. « Je vous demande également qu'après l'IPO, chacun de vous supprime les contenus inutiles qui peuvent compromettre votre avenir sur les réseaux sociaux et recherche plutôt des contenus qui vont augmenter votre valeur, vos connaissances et vos compétences », a suggéré le ministre.