Gabon: Mimongo - L'Honorable Pacôme Idyatha lance la 3e édition du Tournoi Julien Idyatha Mubebe (TJIM) 2026

17 Août 2026
Gabonews (Libreville)

Mimongo, 17 août 2026 - Le coup d'envoi a été donné. L'honorable Pacôme Idyatha a officiellement lancé ce dimanche à Mimongo, la 3e édition du Tournoi Julien Idyatha Mubebe (TJIM 2026). Dans une ambiance de fête populaire, la compétition qui réunit 8 équipes de la localité a tenu toutes ses promesses dès le match d'ouverture : passion, engagement et buts. Un tournoi pour la jeunesse et la cohésion initié par l'élu Pacôme Idyatha.

8 équipes, de la passion et déjà du spectacle. Le TJIM 2026 vise à occuper sainement la jeunesse, à promouvoir les talents locaux et à renforcer les liens de fraternité entre les quartiers et villages de Mimongo.

« Le sport est une école de discipline, de respect et de dépassement de soi. Ce tournoi est aussi une façon de célébrer ensemble, dans l'unité », a rappelé l'honorable lors de la cérémonie de lancement. Vetsé FC s'offre Ogoulou Sport pour l'ouverture

Le public n'a pas été déçu.

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En match d'ouverture, Vetsé FC a dominé Ogoulou Sport sur le score de 3-1. Un match rythmé, avec des actions et des buts qui ont mis le stade en ébullition et donné le ton de cette 3e édition.

Avec 8 équipes en lice, la compétition s'annonce disputée jusqu'à la finale. Les jeunes footballeurs de Mimongo ont déjà montré qu'ils avaient soif de spectacle et de victoire.

Au-delà du terrain, le TJIM 2026 se veut un rendez-vous de rassemblement autour des valeurs du sport : fair-play, partage et fierté locale.Rendez-vous dans les prochains jours pour la suite des rencontres.

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