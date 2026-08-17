Afrique Centrale: Gabon/RDC - Les deux Chefs d'État réaffirment leur volonté de renforcer la coopération bilatérale.

À la suite de la visite au Mémorial Léon Mba, le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est entretenu en tête-à-tête avec son homologue de la République Démocratique du Congo, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en visite de travail et d'amitié au Gabon.

Les échanges, cordiaux et fraternels, se sont poursuivis avec les deux délégations, avant un point de presse conjoint.

Cette visite, qui intervient dans le cadre des célébrations du 66e anniversaire de l'indépendance du Gabon, témoigne de la volonté des deux pays de renforcer leur lien d'amitié, de fraternité et de coopération.

Les échanges ont porté sur les questions d'intérêt commun et les perspectives de coopération dans les secteurs de l'agriculture, des infrastructures, des transports, de l'énergie, des mines, de la santé, de l'éducation et de la formation professionnelle, du numérique et de la culture.

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Les deux Chefs d'État ont réaffirmé la nécessité pour l'Afrique d'accélérer la transformation locale de ses ressources naturelles, afin de créer davantage de valeur, favoriser l'industrialisation et développer les échanges entre pays africains.

Le Président de la République a présenté les principales réformes engagées par le Gabon, notamment en matière de digitalisation, d'autonomisation des femmes, d'amélioration des conditions de vie, d'emploi des jeunes et de valorisation des ressources naturelles. Le Président Tshisekedi a salué ces efforts et réaffirmé sa volonté d'approfondir la coopération entre les deux pays.

Sur le plan régional, les deux Présidents ont évoqué les défis liés à la criminalité transnationale organisée et à l'intégration régionale, réaffirmant leur attachement à la paix et à la stabilité, indispensables au développement du continent.

Ils ont également convenu de renforcer leur coopération environnementale, notamment pour la protection du Bassin du Congo, patrimoine naturel commun et enjeu majeur de préservation de la biodiversité et de lutte contre le changement climatique. La possibilité d'initiatives communes en matière de financement climatique, notamment autour de la taxe carbone, a également été évoquée.

Sur le plan continental, les deux Chefs d'État ont réaffirmé leur convergence de vues sur la nécessité de renforcer la voix de l'Afrique dans les instances internationales.

Le Président de la République a également sollicité l'appui de la RDC à la candidature du Gabon au Conseil de l'UIT, lors de l'élection prévue à Doha en novembre 2026, ainsi qu'à sa candidature à l'organisation du Sommet de l'Union africaine de 2027 à Libreville, une première depuis 1977, soutenue par d'importants investissements dans les infrastructures.

Saluant la présence de son homologue au Gabon, le Président de la République a exprimé sa profonde gratitude au Président Tshisekedi et au peuple congolais pour cette marque de fraternité.

Prenant la parole, le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a remercié son homologue et le peuple gabonais pour l'accueil qui lui a été réservé. Il s'est réjoui de prendre part aux célébrations du 66e anniversaire de l'indépendance du Gabon et a salué la qualité des échanges.

Il a insisté sur l'importance de la paix et de la stabilité, conditions essentielles au développement, et appelé au renforcement des liens entre les deux pays. Il a également souligné l'importance de la formation et de la valorisation de la jeunesse africaine, moteur du développement et garantie de l'avenir du continent.

Les deux Chefs d'État ont convenu de traduire leurs échanges en actions concrètes, notamment dans les domaines présentant un intérêt commun, dont la valorisation du patrimoine naturel du Bassin du Congo.

Cette volonté de renforcer la coopération s'est concrétisée par la signature de trois accords entre les deux pays.

Le premier porte sur la coopération dans plusieurs secteurs, notamment judiciaire, environnemental, sanitaire et minier, avec un accent particulier sur la transformation locale des ressources.

Le deuxième prévoit l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service, afin de faciliter les déplacements officiels entre les deux pays.

Le troisième est un mémorandum d'entente sur la tenue de consultations diplomatiques et politiques régulières, permettant aux deux États d'échanger leurs vues et de mieux coordonner leurs positions sur les sujets d'intérêt commun.

Une Commission mixte sera également mise en place afin d'assurer le suivi et la mise en oeuvre de ces accords, renforçant ainsi une coopération bilatérale déjà dynamique entre le Gabon et la République démocratique du Congo.

La visite s'est achevée par une visite conjointe à la Cathédrale Sainte-Marie de Libreville, récemment rénovée, où les deux Chefs d'État ont observé un moment de recueillement.