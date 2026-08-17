Madagascar: Vakranty - Le Vakinankaratra met en valeur sa production locale

La foire « Vak'Ranty 2026 » a été officiellement lancée le 13 août 2026 à Antsirabe. Cette première édition réunit plus de trois cents participants issus des sept districts du Vakinankaratra. Elle met en avant la production locale et vise à offrir davantage de perspectives aux producteurs et aux entreprises de la région.

Placée sous le thème « Ainga vao ho fampandrosoana maharitra », qui signifie « Un nouvel élan pour un développement durable », la manifestation est consacrée à la valorisation des produits malgaches. Elle constitue également un espace de promotion de la production locale et du développement économique de Madagascar.

Lors du lancement officiel, le Haut Conseiller de la Refondation, le colonel Thierry Rampanarivo, a souligné l'importance de valoriser et de consommer les produits malgaches. Pour lui, la consommation locale constitue un moyen de soutenir les producteurs et de renforcer les entreprises du pays.

Cette orientation vise également à favoriser la création d'emplois. En développant la production et en encourageant les consommateurs à privilégier les produits malgaches, les entreprises locales peuvent bénéficier d'un marché plus important et disposer de meilleures perspectives de développement.

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Amélioration

La foire Vak'Ranty 2026 s'inscrit ainsi dans cette volonté de rapprocher la production locale des consommateurs. La présence de participants issus des sept districts du Vakinankaratra permet de mettre en avant la diversité des productions de la région et de donner davantage de visibilité aux acteurs locaux.

Le colonel Thierry Rampanarivo a également encouragé la région à développer des produits de qualité et compétitifs. Cette amélioration est présentée comme une condition importante pour permettre aux productions locales de s'imposer au-delà du marché régional.

L'objectif ne se limite donc pas à la consommation dans le Vakinankaratra. Les produits doivent d'abord pouvoir conquérir le marché national, avant de rechercher de nouveaux débouchés à l'échelle africaine et internationale.

Cette ambition repose notamment sur la capacité des producteurs et des entreprises à proposer des produits répondant aux attentes des consommateurs. La qualité et la compétitivité doivent ainsi accompagner la promotion des produits malgaches afin de leur permettre d'accéder à de nouveaux marchés.

Avec plus de trois cent participants, Vak'Ranty 2026 donne une visibilité aux acteurs des sept districts du Vakinankaratra et met la production locale en valeur.

Vak'Ranty 2026 porte ainsi une ambition qui dépasse la simple exposition des produits. À travers le thème « Ainga vao ho fampandrosoana maharitra », la manifestation entend placer la production locale au service du développement économique de Madagascar, tout en encourageant les producteurs à améliorer leur compétitivité et à viser progressivement les marchés nationaux, africains et internationaux.