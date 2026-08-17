Afrique: Nomination - Jean-Marc Grosgurin nouvel ambassadeur de France

17 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Ihariana Sarobidy

Jean-Marc Grosgurin occupe désormais le poste d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la République de Madagascar. Nommé par décret du président de la République française, Emmanuel Macron, en date du 7 août 2026, ce diplomate chevronné succède à Arnaud Guillois, qui a achevé sa mission sur la Grande Île en juillet dernier.

Titulaire d'une solide expérience au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Marc Grosgurin a occupé divers postes stratégiques. Il a notamment exercé des fonctions de haut niveau au Proche et au Moyen-Orient, ainsi que celle de consul général de France à Dakar, au Sénégal. Sa solide expertise des enjeux internationaux constitue un atout majeur pour piloter l'action diplomatique française.

À Madagascar, le nouvel ambassadeur aura pour mission prioritaire de dynamiser les relations bilatérales historiques entre la France et Madagascar. Ses responsabilités incluent le renforcement de la coopération économique, le soutien aux projets de développement durable et l'animation de la communauté française locale.

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