Madagascar: Électricité - Le projet Tanà Medium Ring évalué

La reprise ? Selon un communiqué du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, vendredi, des experts chinois effectuent « une mission d'évaluation préalable » des avancées au sujet du projet « Tanà Medium Ring ». Ils ont tenu une réunion sur les aspects techniques du projet avec les responsables de ce département ministériel.

Toujours d'après la missive ministérielle, cette réunion a permis de discuter en détail des chantiers et des infrastructures inhérents au projet. Il prévoit la construction d'une ligne de transport d'électricité à haute tension de 90 kilovolts, longue de 185 kilomètres, ainsi que l'installation de transformateurs et de huit sous-stations. Ces infrastructures seront réparties entre Antsipolitra, Antsirabe I, Antanifotsy, Behenjy, Tanà Sud II, Ambohijanaka, Tanà Ouest II et Imerintsiatosika.

Cette réunion pourrait sonner l'entrée dans la phase de concrétisation de ce projet qui date de 2024. Lors de son adoption en Conseil des ministres, les tenants du pouvoir de l'époque l'avaient classé parmi les « projets prioritaires ». L'objectif annoncé étant de renforcer l'accès à l'électricité sur le réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA) et de moderniser le réseau de distribution.

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En marge du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac), en septembre 2024, la délégation malgache avait visité le siège de Tebian Electric Apparatus (TBEA Group), qui sera chargé de la concrétisation du projet « Tanà Medium Ring ». Le fait que le projet allait être financé par le gouvernement chinois à hauteur de 177 millions de dollars, via l'Agence chinoise de coopération internationale ou CIDCA, avait également été indiqué.