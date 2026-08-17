Madagascar: DONS - Le président de l'AN offre 20 millions d'ariary à Vahao ny oloko

17 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Ihariana Sarobidy

Le président de l'Assemblée nationale, Siteny Randrianasoloniaiko, a remis samedi 20 millions d'ariary au nom de l'État, lors de la cérémonie religieuse de l'Église Vahao ny Oloko au Coliseum d'Antsonjombe.

Interrogé sur les relations entre l'Église et l'État, il a réitéré la position du président de la Refondation. « Il est normal que l'Église à Madagascar prie pour la nation et accompagne l'État», a-t-il déclaré. Il a plaidé pour l'unité des confessions : « Il ne faut plus parler de secte ou non. Toutes les églises sont des églises de Dieu ».

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