Madagascar: Santé publique - Une unité de gériatrie s'ouvre à l'hôpital militaire

Le centre hospitalier Soavinandriana (Cenhsoa) s'agrandit pour son 135e anniversaire. L'hôpital a ouvert plusieurs nouveaux services, dont un qui n'a jamais existé à Madagascar.

Madagascar se dote de son tout premier service dédié au traitement des maladies liées au vieillissement. L'hôpital militaire a ouvert plusieurs nouveaux services. Le médecin-colonel Haingonirina Joëlle Horace, directeur technique adjoint du Cenhsoa, cite notamment les services de neurologie et de dermatologie, ainsi que la kinésithérapie, la médecine polyvalente et la gériatrie.

« La gériatrie a été créée pour combler un manque avéré dans la prise en charge des personnes âgées, qui devaient jusqu'alors s'orienter vers d'autres services. Son ouverture est devenue indispensable avec l'arrivée d'un médecin gériatre au sein de l'hôpital », a déclaré le directeur général de l'établissement, le général de division Willy Ratovondrainy, également professeur, vendredi, lors d'une conférence de presse consacrée à la célébration du 135e anniversaire de cet hôpital militaire.

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Cette spécialité médicale est dédiée au traitement de plusieurs maladies simultanées chez un même patient, qui sont fréquentes chez les personnes âgées. «De nombreuses maladies chroniques surviennent avec l'âge, à savoir, le cholestérol, le diabète, la maladie d'Alzheimer ou encore les troubles cardiovasculaires. Cela nécessite une expertise particulière, car il faut traiter plusieurs maladies simultanément », explique le professeur.

Anciens combattants

L'unité de gériatrie de l'hôpital militaire dispose de vingt-huit lits et est déjà opérationnelle. «Ce service prend en charge les patients âgés de l'hôpital, et apporte son soutien aux Forces armées dans la prise en charge des anciens combattants encore en vie», poursuit ce directeur général.

Cette spécialité médicale est très sollicitée à l'étranger. Le nombre de personnes âgées à prendre en charge y est en constante hausse avec l'augmentation de l'espérance de vie. Madagascar affiche une espérance de vie à la naissance faible par rapport à ces pays développés. L'espérance de vie à la naissance est estimée à 67,64 ans en moyenne, selon les résultats du troisième recensement général de la population et de l'habitation, RGPH-3, en 2018, publiés par l'Institut national des statistiques (Instat).

La longévité du pays a, toutefois, connu une augmentation de 6,2 ans entre 1999 et 2023, selon le profil de Madagascar établi par le Programme des Nations-Unies pour le développement (Pnud).

Plusieurs projets engagés

L'hôpital militaire a engagé plusieurs projets, dans le cadre de son 135e anniversaire. Le médecin colonel Zo Zafitsara Andrianirina, président du comité de célébration, cite plusieurs projets. «Le service de rééducation fonctionnelle bénéficiera d'une réhabilitation complète et sera doté de nouveaux équipements médicaux. Le projet prévoit la rénovation de l'héliport ainsi que la construction d'un complexe sportif dans l'enceinte de l'hôpital. Un gîte d'étape sera édifié dans la cour de l'hôpital afin d'accueillir les accompagnants et les patients venant de loin.

Un centre d'allaitement est également aménagé pour répondre aux besoins des femmes et des mères allaitantes parmi le personnel soignant. Au mois de mai, le personnel hospitalier se déplacera sur le terrain afin de prodiguer des soins aux populations vivant dans les zones isolées et éloignées. Une journée portes ouvertes sera organisée pour présenter à la population l'ensemble des offres de soins et des prestations de santé disponibles », explique-t-il. L'ouverture officielle de la célébration est prévue ce 19 août.