Madagascar: Baccalauréat - Cinq faussaires de diplômes écroués

Cinq personnes, dont le directeur d'un établissement scolaire privé, ont été placées en détention dans une affaire de faux diplômes mise au jour par la gendarmerie de Tana- Ville. Au total, onze personnes ont été présentées devant la justice pour faux et usage de faux. Une jeune femme a été placée sous contrôle judiciaire, tandis que cinq autres personnes ont été libérées.

L'affaire a débuté le 5 août 2026, après qu'un responsable de l'Université d'Antananarivo ait relevé plusieurs anomalies sur un diplôme présenté pour certification par une jeune femme qui s'était rendue à l'Office du baccalauréat pour faire certifier une copie de son diplôme. Le document présentait plusieurs irrégularités et ne correspondait pas à un véritable diplôme.

Les vérifications ont montré que la jeune femme ne figurait pas parmi les candidats ayant obtenu le baccalauréat. Candidate en 2024 dans un établissement scolaire privé, elle avait échoué à l'examen. Elle a alors été conduite à la brigade de Tana-Ville, à Betongolo, pour les besoins de l'enquête.

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Les investigations ont permis d'identifier un directeur d'école qui prenait en charge les personnes souhaitant obtenir un diplôme. Plusieurs agents publics étaient en relation avec lui, dont un agent de l'Office du baccalauréat, un ancien secrétaire ayant travaillé à l'Université d'Antananarivo, un agent de l'université et un directeur adjoint chargé d'un service.

Les enquêteurs ont retrouvé quatre faux diplômes, douze copies certifiées de faux diplômes, deux faux relevés de notes et huit copies certifiées de relevés de notes. Des dizaines de cartes d'identité ont également été découvertes chez l'un des responsables.