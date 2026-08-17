Madagascar: Association - Fanjiry soutient les femmes luthériennes

L'association Fanjiry apporte son soutien au 18e Zaikabe (congrès) de la Sampana Fikambanam-behivavy Loterana Malagasy (Section de l'Association des femmes luthériennes malgaches), qui se tient du 10 au 16 août 2026 à Toliara. Elle a remis des dons destinés à contribuer à l'organisation de cette rencontre réunissant les femmes luthériennes.

Dix zébus, cinq tonnes de riz et une somme de 20 millions d'ariary ont été offerts à cette occasion. Les dons ont été remis au nom de l'association par le professeur Koto Bernard. Il a également transmis le message d'Elisa Randrianirina, présidente fondatrice de Fanjiry, qui a exprimé son soutien aux participantes et formulé des voeux pour la réussite du congrès.

L'association a également mené une action en faveur des enfants accueillis à l'Akany Amica. Cent cinquante sacs de riz leur ont été remis pour contribuer à leurs besoins alimentaires.

À travers ces actions, Fanjiry apporte ainsi un soutien matériel à la fois au rassemblement des femmes luthériennes et aux enfants pris en charge par l'Akany Amica.