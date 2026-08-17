Madagascar: Intemperies- Des inondations frappent l'Androy

L'Androy a été frappée par de fortes pluies. Les dégâts sont importants.Du jamais vu dans le grand Sud de Madagascar. La région de l'Androy a fait face à une montée des eaux exceptionnelle. « Des inondations se sont déclenchées à la suite des pluies continuelles de jeudi et vendredi. Des villages restent encore immergés, en ce moment », a confirmé le chef de la région, le Docteur Djiby Jean Berthinot Raharijaona, joint au téléphone, hier soir. La région recense au moins quarante-trois ménages déplacés vers des établissements scolaires pour les mettre à l'abri des intempéries. Un habitant témoigne que le niveau d'eau atteignait 1 mètre dans certaines zones. Les autorités continuent de comptabiliser les victimes et ne disposent pas encore d'un chiffre définitif des sinistrés.

Le secteur élevage a subi des pertes catastrophiques. Selon les habitants d'Ambovombe, l'une des communes les plus touchées, des centaines, voire des milliers de zébus, chèvres et moutons ont péri. « Les troupeaux, piégés dans leurs enclos, sans nourriture, n'ont pas survécu à la combinaison d'une pluie diluvienne et d'un froid glacial. D'autres ont été foudroyés », explique Paubert Beyndrova, habitant d'Androy et directeur de la Communication et de la Culture dans cette région. Le thermomètre a affiché 14 °C, une valeur inhabituelle pour cette région.

Besoins urgents

Ces pluies diluviennes, accompagnées de coups de vent puissants, ont provoqué d'autres dégâts. « Des clôtures ont été détruites, des arbres ont été déracinés, des maisons ont été endommagées, l'antenne de la chaîne nationale a été terrassée », poursuit notre source. Ce phénomène météorologique a également impacté le trafic routier. « Plusieurs tronçons des routes nationales 10 et 13, encore sous les eaux, demeurent impraticables », indique Paubert Beyndrova. Le stade d'Andaboly à Ambovombe se trouve également sous les eaux.

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La plupart des districts de l'Androy ont été touchés par ce phénomène, face à l'étendue du phénomène. Sur place, les besoins en aide alimentaire deviennent urgents, comme l'a souligné le chef de région. Et comme le niveau d'eau n'a pas diminué dans certaines zones habitées, les opérations d'évacuation s'imposeraient également comme une priorité.

Ce phénomène a été exceptionnel pour l'Androy. « Nous n'avons jamais connu des averses en plein mois d'août, en plus il faisait très froid », témoignent-ils. D'autres témoignent qu'ils n'ont jamais vu d'inondations frapper la région. La direction générale de la Météorologie l'explique par une dépression en altitude qui a évolué en Afrique du Sud et qui s'est rapprochée de Madagascar.