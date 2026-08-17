Madagascar: Natation - Championnats du pays 25 M - Baritiana Andriampenomanana signe un quintuplé

Les nageurs du club Managing ont brillé en actualisant huit records nationaux lors des championnats de Madagascar sur bassin de 25 m, du 13 au 15 août, à la piscine du lycée Saint-Gabriel à Mahajanga. Baritiana Mathieu Andriampenomanana a battu cinq records, dont deux en épreuves individuelles. Lors de la dernière journée, samedi, il a amélioré le meilleur chrono du 400 m nage libre, en 4 :10,77, contre 4 :19,17, qui appartenait à Jean-Luc Razakarivony depuis 2002. La veille, Baritiana avait actualisé le record du 200 m nage libre, en 1 :55,27, contre 1 :57,84, réalisé par Heriniavo Michael Rasolonjatovo en 2016.

Il faisait également partie de l'équipe du Managing qui a battu trois records, en compagnie de Manao Andraina, Emadisson et Mamy Haja. Il s'agit, entre autres, du relais 4 x 50 m nage, avec un nouveau meilleur temps de 1 :38,97 contre 1 :41,21 réalisé par Francky, Jonathan, Daniel et John en 2011, puis du 4 x 100m quatre nages, avec un nouveau chrono de 4 :04,90 contre 4 :06,92 réalisé par les mêmes Francky, Jonathan, Daniel et John en 2020. Le troisième record a été établi en relais 4 x 100 m nage libre, en 3 :37,26, contre 3 :43,27 réalisé en 2011.

Triplé

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« Je suis content d'avoir pu réaliser ces résultats malgré le court temps de préparation, en raison de la fermeture des piscines avant juillet. Mon objectif sera de participer autant que possible aux compétitions internationales et de me hisser sur le podium continental. Je tiens également à solliciter le soutien de l'État pour que les nageurs puissent effectuer ces sorties et s'exprimer à l'international », a confié Baritiana.

L'expatriée à Budapest, Holy Antsa Rabejaona, a quant à elle amélioré deux de ses propres records, dont celui du 50 m dos, en 29 :36 contre 29 :47 réalisé en 2025, et celui du 50 m papillon, en 28 :56 contre 28 :62 en 2024. Elle a également fait partie de l'équipe du Managing, autrice du record en relais 4 x 50 m nage libre filles aux côtés de Haingoniala, Liantsoa et Miranda, en 1 :56,25 contre 1:57,44 réalisé par Hasina, Estella, Murielle et Domoina en 1998.

Marie Ange Praxas Andrianaho, du Saint-Michel Natation, a pour sa part amélioré le record national du 1 500 m nage libre, en 19 :45,76 contre 21 :01,03 réalisé par Mbolatiana Ramanisa en 2006. Stefy Ambinintsoa a actualisé le record du 200 m brasse, en 2 :43,34 contre 2 :49,63 réalisé par Stéphanie Rasoamanana en 2016.

Dix-huit meilleures performances ont été enregistrées durant le sommet national, dont les records signés par Baritiana dans la catégorie des 18-19 ans. Les autres auteurs sont Aintsoa Keren Ramiarison de l'ASSM, chez les 12-13 ans, en 100 m, 50 m et 200 m brasse ; Marie Ange Praxas Andrianaho, du même club, chez les 16-17 ans, en 1 500 m nage libre ; et Amboaraniavo Rakotomamonjy, chez les 14-15 ans, en 1 500 m NL.

Tianaina Rakotomalala, de l'ASSM, chez les 14-15 ans, a actualisé trois temps en 200 m brasse, 800 m et 400 m NL, puis Tendry Rakotobe, de Sainte Jeanne-d'Arc, chez les 16-17 ans, en 100 m papillon. Stefy Rambinintsoa, de Saint-Michel, a elle aussi réalisé un triplé chez les 14-15 ans, en 100 m, 50 m et 200 m brasse. Loane Ratefinjanahary, de l'Esca, chez les 18-19 ans, s'est illustrée en 200 m papillon, et Koto Glorio Sampaniaina, du CNCE, dans la catégorie des 12-13 ans, en 200 m NL et 100 m quatre nages.

Chez les 16-17 ans, Harenasoa Razanatefy, de l'ASSM, s'est distinguée en 400 m NL et Tanteliniaina Jenny Rabarison, du CJST, en 100 m brasse.

Le sommet national à Mahajanga a ainsi été une véritable réussite en matière de performances des nageurs.