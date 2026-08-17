Madagascar: Maladie - Espoir Rose fait de la lutte contre le cancer un devoir

Apprendre que l'on est atteint d'un cancer bouleverse une vie. La maladie s'accompagne souvent de peur, d'isolement et de nombreuses interrogations. C'est sur cet accompagnement humain qu'Espoir Rose souhaite agir.

Présidée par Prisca Carine, l'association entend accompagner les personnes touchées par le cancer et leurs proches. L'initiative est née du parcours de sa présidente, elle-même confrontée à un cancer du sein métastatique. Face à cette épreuve, elle a choisi de transformer son expérience en engagement.

« Derrière chaque personne, il y a une histoire, un combat et un espoir », explique-t-elle. Le rose symbolise ainsi le combat féminin et l'espoir porté par l'association.

Espoir Rose souhaite intervenir dès l'annonce de la maladie. Des kits comprenant des soins et des produits nécessaires pourront être remis aux personnes nouvellement diagnostiquées. Cette aide matérielle doit leur apporter un premier soutien dans une période souvent difficile. L'association prévoit également un accompagnement moral, psychologique et social. Des séances individuelles « one to one », des séances de groupe, ainsi que des activités de bien-être sont envisagées. Massothérapie, sport et tai-chi figurent notamment parmi les activités prévues.

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La sensibilisation au dépistage précoce constitue également un axe important. Espoir Rose souhaite collaborer avec des structures de santé, des professionnels et différents partenaires afin de développer un réseau autour des malades.

À travers ces initiatives, Espoir Rose veut faire de la solidarité un véritable soutien pour les personnes touchées par la maladie. Pour sa présidente, l'objectif est de transformer une épreuve personnelle en une mission collective, afin que personne ne se sente seul face au cancer.