Madagascar: Disparition - Le tennis pleure Manga Rakotoniaina

Le monde du tennis malgache est en deuil après la disparition, samedi, de Andriamangavololona Rakotoniaina, connu sous le nom de Manga Rakotoniaina par les connaisseurs. Figure emblématique du sport en général et du tennis de la Ligue de Haute Matsiatra, ce père de six enfants aurait eu soixante-treize ans le 1er septembre prochain.

« Il a pratiqué plusieurs disciplines comme la pétanque, le rallye, et il est le premier à avoir enseigné le jeu d'échecs à l'Alliance française de Fianarantsoa. Il figurait dans le top 10 à Madagascar. C'était un père aimant et très sérieux dans tout ce qu'il a entrepris. Son départ laisse un grand vide », confie Davida Rakotoniaina, l'un de ses fils.

Pendant plusieurs décennies, il a consacré son énergie et sa passion au développement du tennis dans sa région et au-delà, laissant derrière lui une profonde empreinte humaine et sportive.

Président emblématique de la Ligue de Haute Matsiatra pendant plusieurs années, il est devenu un visage incontournable de la discipline et un homme apprécié pour sa disponibilité, sa gentillesse et sa passion.

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Une paire redoutable

Pour beaucoup de joueurs et de dirigeants, Manga représentait une époque. Celle où le tennis malgache connaissait un formidable essor et où les rendez-vous nationaux réunissaient les délégations venues des différentes régions.

Les compétitions comme le Double ASCA ou les championnats par équipes constituaient alors de véritables fêtes sportives, avec des courts animés, des rivalités passionnées et des retrouvailles entre joueurs.

Manga a profondément participé à cette histoire. Il n'était pas seulement un dirigeant engagé dans sa ligue. Il était aussi un passionné qui aimait la compétition et les moments de convivialité autour des courts. Ses fameux doubles avec son partenaire Gilles restent notamment dans les souvenirs de ceux qui ont connu cette génération. Ensemble, ils formaient une paire redoutable.

Avec sa disparition, c'est une partie de la mémoire du tennis malgache qui s'en va. Mais son héritage demeure dans les souvenirs, les histoires de tournois, les éclats de rire et les nombreuses années consacrées au service de la discipline.

« Le tennis malagasy perd un "Raiamandreny". Un de ces leaders emblématiques laissera un vide immense », confie Hary Manohisoa Andriantefihasina, président de la Fédération malagasy de tennis.

Andriamangavololona Rakotoniaina laisse derrière lui une famille endeuillée, mais aussi une grande communauté sportive reconnaissante pour tout ce qu'il a accompli.