Madagascar: Environnement - Des jeunes proposent des solutions à la crise climatique

Des jeunes manifestent leur engagement pour trouver des solutions à la crise climatique. Des jeunes leaders se sont réunis, vendredi, à l'Hôtel Panorama, à Antananarivo, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Cette table ronde, organisée avec l'appui de WaterAid dans le cadre du Global Young Leaders Programme, a donné la parole aux jeunes qui sont, jusqu'ici, encore trop souvent absents des espaces de décision et de planification. Ils sont, pourtant, en première ligne face à la crise de l'eau aggravée par le changement climatique, avec des sécheresses récurrentes dans le Grand Sud, des inondations de plus en plus fréquentes et une dégradation accélérée des écosystèmes.

« Les jeunes sont la force du présent et de l'avenir. Tandis que le changement climatique affecte notre quotidien et prédit un avenir avec trop d'eau ou pas d'eau, la voix des jeunes mérite d'être recherchée et entendue pour des solutions durables », a déclaré la directrice pays de Water Aid Madagascar, Dr Josette Vignon Makong, à l'occasion.

Les échanges, dirigés par Jean Luc Paulin Andriniaiko et Sambatra Kezia Rakotomanga, deux jeunes leaders malgaches, ont abouti à un manifeste porté par la jeunesse malgache. Les contenus de ce débat viendront enrichir les consultations internationales menées en amont de la Conférence des Nations unies sur l'eau 2026, qui se tiendra en décembre à Abu Dhabi.

« Quand je pense à l'eau là d'où je viens, ce n'est pas quelque chose qui est simplement disponible ; c'est quelque chose que les gens doivent gagner au prix du temps, des efforts et de la patience.

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Mais face à la destruction de notre environnement et à des besoins humains devenus parfois irrationnels, les communautés les plus vulnérables paient le prix le plus lourd. Plus nous détruisons la planète, plus nous exposons ces populations à la crise de l'eau et au réchauffement climatique. Le réchauffement planétaire entraîne la souffrance et le changement climatique, et la crise de l'eau est l'un des plus gros symptômes de cette souffrance », a indiqué Jean Luc Paulin Andriniaiko.

Les jeunes ont appelé, à l'occasion, à accélérer les actions pour placer l'eau au coeur des réponses à la crise climatique.