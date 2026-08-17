Madagascar: Sport scolaire - Jeux nationaux - Boeny réalise un doublé en collectif

La région hôte, Boeny, a arraché un doublé en disciplines collectives aux Jeux nationaux du sport scolaire, baptisés « Soma Mavaraka », qui ont pris fin hier à Mahajanga. Quatre disciplines sportives ont été au programme durant six jours.

L'équipe majungaise s'est imposée 4-0 contre Analamanga en finale du football à 7, catégorie 12-13 ans, hier après-midi au stade Rabemananjara. Diana a remporté le bronze après avoir battu 3-0 Ihorombe au match de classement pour la troisième place. En handball, catégorie 16-17 ans, Boeny a défait Sofia 15-11. La troisième place est revenue à Diana, qui a dominé Alaotra Mangoro 15-4.

En basketball filles, catégorie 14-15 ans, Atsinanana s'est imposée 52-38 en finale contre Analamanga au gymnase du complexe d'Ampisikiny. La troisième place est revenue à Matsiatra Ambony.

Les titres ont été départagés en athlétisme au stade Rabemananjara. En tête du classement général du tableau de médailles, Fitovinany a remporté trois médailles d'or, signées Benjamin Ratsararivo en course de vitesse sur 100 m (11»31) chez les 13-14 ans et Amed Ismaël en course de fond sur 1 000 m (2'43»36). Cette région a également décroché l'or du relais medley chez les garçons.

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La région hôte a accumulé une médaille d'or, une d'argent et deux de bronze. Matsiatra Ambony et Alaotra Mangoro ont ravi chacune une médaille d'or et une d'argent. Et quatre régions ont arraché une médaille d'or chacune, en l'occurrence Atsimo Atsinanana, Analanjirofo, Atsinanana et Bongolava.

Le sommet national scolaire a réuni mille cinq cents élèves et dirigeants issus des vingt-quatre régions de l'île.