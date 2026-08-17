Madagascar: Tennis- Premiere serie dames - Tsantaniony Ihariniaina reste intouchable

Hiérarchie respectée. Tsantaniony Ihariniaina a conservé son titre de championne de Madagascar en première série dames, samedi sur le court n° 1 de l'Acsa Ambohidahy. Déjà sacrée en 2023, 2024 et 2025, Tsantaniony Ihariniaina a dominé Elisoa Andriantefihasina en deux sets, 6/3, 6/1, décrochant ainsi sa quatrième couronne nationale consécutive.

Le score de 6/3, 6/1 pourrait laisser croire à une finale à sens unique. Il n'en a pourtant rien été. Face à une adversaire moins expérimentée, mais évoluant dans une université aux États-Unis, la championne en titre a dû s'employer pour imposer son rythme. Elisoa a longtemps résisté et réussi à déstabiliser Tsantaniony à plusieurs reprises.

Après avoir concédé son engagement, Tsantaniony a immédiatement réagi en réalisant le débreak pour revenir à 1-1, avant de mener 2-1 grâce à ses frappes puissantes, mais Elisoa s'est accrochée pour reprendre l'avantage, 3-2. La championne a ensuite élevé son niveau de jeu. Revenue à 3-3, puis à 4-3, avec un avantage de 5-3, Tsanta, pour les connaisseurs, a remporté le premier set 6/3.

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Le deuxième set a été tout aussi accroché dans ses premières minutes. Tsantaniony a pris les devants avant qu'Elisoa ne réalise le débreak pour revenir à 1-2. La jeune joueuse a alors livré une belle bataille, poussant la championne dans plusieurs jeux à rallonge. Mais l'expérience de Tsantaniony a fini par faire la différence. Elle a conclu la finale sur le score de 6/3, 6/1.

« Ce n'est pas un match facile. La présence d'Elisoa, qui évolue dans une université aux États-Unis, a apporté un autre niveau à ce sommet national », a reconnu Tsantaniony.

La quadruple championne souhaite désormais se confronter davantage à la concurrence internationale. « Ici, à Madagascar, le manque d'adversaires d'un autre calibre empêche de hausser le niveau. Mon souhait est de participer à des rencontres en dehors de Madagascar pour acquérir plus d'expérience », a-t-elle ajouté.

De son côté, Elisoa Andriantefihasina retient surtout l'expérience acquise. «Je suis venue pour voir mon niveau et challenger Tsanta. Une fois encore, elle a dominé le sommet national. Il faut que je travaille dur et espérer revenir l'an prochain pour challenger encore une fois la championne de Madagascar», a-t-elle déclaré.