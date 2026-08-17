Madagascar: Tennis- Premiere serie dames - Tsantaniony Ihariniaina reste intouchable

17 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Hiérarchie respectée. Tsantaniony Ihariniaina a conservé son titre de championne de Madagascar en première série dames, samedi sur le court n° 1 de l'Acsa Ambohidahy. Déjà sacrée en 2023, 2024 et 2025, Tsantaniony Ihariniaina a dominé Elisoa Andriantefihasina en deux sets, 6/3, 6/1, décrochant ainsi sa quatrième couronne nationale consécutive.

Le score de 6/3, 6/1 pourrait laisser croire à une finale à sens unique. Il n'en a pourtant rien été. Face à une adversaire moins expérimentée, mais évoluant dans une université aux États-Unis, la championne en titre a dû s'employer pour imposer son rythme. Elisoa a longtemps résisté et réussi à déstabiliser Tsantaniony à plusieurs reprises.

Après avoir concédé son engagement, Tsantaniony a immédiatement réagi en réalisant le débreak pour revenir à 1-1, avant de mener 2-1 grâce à ses frappes puissantes, mais Elisoa s'est accrochée pour reprendre l'avantage, 3-2. La championne a ensuite élevé son niveau de jeu. Revenue à 3-3, puis à 4-3, avec un avantage de 5-3, Tsanta, pour les connaisseurs, a remporté le premier set 6/3.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le deuxième set a été tout aussi accroché dans ses premières minutes. Tsantaniony a pris les devants avant qu'Elisoa ne réalise le débreak pour revenir à 1-2. La jeune joueuse a alors livré une belle bataille, poussant la championne dans plusieurs jeux à rallonge. Mais l'expérience de Tsantaniony a fini par faire la différence. Elle a conclu la finale sur le score de 6/3, 6/1.

« Ce n'est pas un match facile. La présence d'Elisoa, qui évolue dans une université aux États-Unis, a apporté un autre niveau à ce sommet national », a reconnu Tsantaniony.

La quadruple championne souhaite désormais se confronter davantage à la concurrence internationale. « Ici, à Madagascar, le manque d'adversaires d'un autre calibre empêche de hausser le niveau. Mon souhait est de participer à des rencontres en dehors de Madagascar pour acquérir plus d'expérience », a-t-elle ajouté.

De son côté, Elisoa Andriantefihasina retient surtout l'expérience acquise. «Je suis venue pour voir mon niveau et challenger Tsanta. Une fois encore, elle a dominé le sommet national. Il faut que je travaille dur et espérer revenir l'an prochain pour challenger encore une fois la championne de Madagascar», a-t-elle déclaré.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.