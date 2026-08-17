Madagascar: Pétanque - L'équipe de Tonnerre éliminée en huitièmes

Élimination précoce. Aucune équipe de la Grande Île n'a atteint le Final 8 au Supranational Top 1000 de la ville de Trévoux en France. La triplette Mada1 composée de Lova Satamandimby Rakotoarisoa, Faralahy Urbain Joseph Ramanantiaray et Tiana Laurens Razanadrakoto dit « Tonnerre » a été éliminée en huitièmes de finale hier par le trio Durk, Picp et Zigler. La deuxième équipe constituée de Tafita Angelo Andriamahandry, Steph James Bondy Rakotonirina et Jean Mickaël Ratolojanahary a été, quant à elle, écartée dès les seizièmes de finale.

Trois jours plus tôt, la bande à Tonnerre avait échoué en demi-finale de l'Odyssée des nations à Montpellier. Après un mois en tournée estivale en France, l'équipe de l'UBMT composée de Faly Donald Andrianantenaina, Faratiana Rakotonirina et Onja Lalaina Randrianarimanana est déjà de retour au pays depuis quelques jours.