Madagascar: Antsahamanitra - Ny Ainga reste égal à lui-même

À Antsahamanitra, les retrouvailles avec Ny Ainga ont particulièrement séduit le public. Hier, les membres de la formation se sont retrouvés sur scène dans une même énergie, pour un spectacle qui a permis aux spectateurs de renouer avec plusieurs chansons emblématiques du groupe. La présence de la formation a constitué l'un des moments marquants du spectacle.

Vêtus de blanc, les membres de Ny Ainga ont revisité plusieurs titres qui font partie de leur univers musical. « Sipako taloha », interprété avec Tantely, a notamment figuré au programme, aux côtés de « Toky fitia » et d'« Aza atao fantany ».

Si l'affluence est restée moyenne, le public présent a montré son attachement à la formation et à son répertoire. L'événement a surtout été marqué par cette proximité entre les artistes et les spectateurs, venus retrouver des morceaux connus et l'identité musicale de Ny Ainga.

Cette prestation s'inscrit dans la longue histoire de Ny Ainga, groupe créé il y a plus de trente ans et profondément marqué par son fondateur et principal compositeur, Omgui, disparu il y a dix ans. Depuis sa disparition, la formation poursuit son parcours en faisant vivre son héritage tout en développant de nouvelles créations.

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Les autres auteurs du groupe ont continué son oeuvre, conformément au souhait de la famille d'Omgui. Ny Ainga a depuis publié trois albums et compte aujourd'hui près de quatre cents chansons. Composé de dix-huit membres, entre chanteurs, musiciens et danseurs, le groupe conserve ainsi une organisation fidèle à son identité.

Hier, au-delà des chansons interprétées, c'est donc surtout le plaisir de retrouver Ny Ainga qui a marqué les esprits. Une présence collective qui rappelle la place particulière occupée par la formation auprès de son public et la capacité de ses chansons à continuer de rassembler les générations.