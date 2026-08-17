Madagascar: Premiere serie hommes - Nicolas Raharivony retrouve son trône

Nicolas Raharivony a repris sa place de champion de Madagascar du tennis masculin en première série. Opposé à Hasina Mbolanirina en finale du championnat de Madagascar, samedi à l'Acsa à Ambohidahy, le vice-champion de l'édition 2025 n'a laissé aucune chance à son adversaire. En seulement deux sets, 6/1, 6/1, Nicolas a livré une prestation maîtrisée de bout en bout pour s'adjuger son troisième titre national.

La finale a rapidement tourné à l'avantage de Nicolas. Dès le premier jeu, il met la pression sur le service de Hasina et obtient plusieurs balles de break. Malgré une résistance du finaliste, il finit par prendre son engagement. Nicolas confirme ensuite son avantage pour mener 2-0.

Hasina tente de réagir et remporte son jeu de service, revenant à 1-2. Mais Nicolas garde le contrôle des échanges. Solide physiquement et précis dans ses frappes, il enchaîne les jeux et creuse progressivement l'écart. À 3-1, puis 4-1, la tendance est déjà clairement en sa faveur. Un nouveau break lui permet de mener 5-1 avant de conclure le premier set 6/1 en seulement 23 minutes.

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Le deuxième set commence sur un scénario similaire. Nicolas continue d'imposer son rythme et remporte son premier jeu après plusieurs égalités. Hasina s'accroche toutefois dans le deuxième jeu. Le champion continue de dicter les échanges et profite de sa fraîcheur physique pour porter son avance à 4-1. Hasina tente encore de prolonger la finale, mais Nicolas finit par confirmer son double break et mène 5-1.

Pour le dernier jeu, Nicolas ne tremble pas. Il enchaîne les points, atteint rapidement 40-0 et obtient trois balles de match. La deuxième manche se termine sur le même score que la première, 6/1.

Le nouveau champion attribue sa réussite à son travail physique. « Mon point fort aujourd'hui (samedi), c'est la condition physique. Je suis plus frais que mon adversaire par rapport à nos demi-finales », explique-t-il.