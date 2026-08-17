Afrique: The voice Afrique - Val décroche la deuxième place

Avec une interprétation spectaculaire de « Beat It » de Michael Jackson, le Malgache Val termine deuxième de The Voice Afrique.

Val termine son aventure avec une deuxième place qui confirme son impact sur la scène africaine. Pour la finale de The Voice Afrique, le candidat malgache a choisi « Beat It » de Michael Jackson, avec une prestation mêlant chant, danse et chorégraphie. Vêtu d'un costume noir et gris en cuir, il a multiplié les gestes et les mouvements inspirés du roi de la pop, conquérant ainsi le public.

Avec 25,81 % des voix, Val décroche la deuxième place derrière la Béninoise Saara Houansou, grande gagnante avec 60,08 %. Le Congolais Original Ekwa termine troisième avec 8,52%, devant le Burundais Dreamer, quatrième avec 5,58 %.

Membre de l'équipe de Meiway, Val avait obtenu son billet pour la finale après les K.O. grâce à « Lose Control » de Teddy Swims. Sa puissance vocale et son aisance scénique lui avaient permis de poursuivre l'aventure, tandis que les deux autres candidats malgaches, Tojo et Faith, avaient quitté la compétition.

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Après cette finale, Valimbavaka Herimanjaka Razafimahefa, connu sous le nom de scène Val, retient surtout les enseignements de cette aventure. « Toujours reconnaître ses erreurs pour mieux apprendre ! Le chemin est encore long », partage-t-il. Il remercie également ses supporters et l'émission : « Merci mes followers, merci The Voice, merci tout le monde, je vous aime beaucoup ! C'était une très belle aventure », confie la graine de star.