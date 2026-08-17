Madagascar: Évenement - Makua Festival Music veut faire rayonner le pays

Toamasina accueillera la deuxième édition du Makua Festival Music, qui réunira des artistes malgaches autour de la diversité culturelle et de l'ouverture internationale.

Quatre jours pour faire entendre les différentes voix musicales de Madagascar. Du 29 octobre au 1er novembre, le Makua Festival Music réunira à Toamasina des artistes venus de plusieurs régions de la Grande Île, avec l'ambition de faire découvrir la richesse du patrimoine musical malgache au-delà des frontières.

Parmi les premières têtes d'affiche annoncées, Rossy proposera un spectacle accompagné de ses musiciens et d'une fanfare. Son répertoire mettra notamment à l'honneur le « Mpihira gasy, vakisaova, vakodrazana », revisité dans son univers artistique.

Pour Denise, chanteuse et organisatrice, la valorisation de la diversité culturelle reste au coeur du projet: « From Madagascar to the World. Ce festival est pour les Malgaches. » Des artistes issus des différentes régions du pays sont ainsi attendus, tandis que des artistes des îles voisines participeront également à l'événement.

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L'ouverture internationale se traduira aussi par la présence d'influenceurs africains et européens, ainsi que de journalistes professionnels, notamment de RFI Music, afin de donner davantage de visibilité au festival et aux cultures musicales malgaches.

Après une première édition riche en expériences, l'organisation veut franchir un nouveau cap.

« Cette deuxième édition sera davantage professionnelle et plus grandiose », explique Denise. Une grande scène, des équipements adaptés et des dispositifs techniques pour des spectacles d'envergure sont prévus.

Le rendez-vous débutera le 29 octobre par un grand carnaval, avant quatre jours de concerts, de traditions et de rencontres. Makua Festival Music entend ainsi faire de Toamasina un carrefour de la musique malgache, entre enracinement culturel et ouverture sur le monde.