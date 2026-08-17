Madagascar: Accident à Antanifotsy - Deux hommes à moto meurent sur le coup

17 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Un homme de 58 ans et son fils unique, âgé de 24 ans, ont perdu la vie dans un accident de la route hier à Antanifotsy. Ils venaient d'Ambohimiadana Andramasina pour rejoindre

Antsirabe. Leur moto Haojue rouge est entrée en collision avec un camion transportant du ciment à environ deux kilomètres au nord d'Ilempona.

Les deux victimes sont décédées sur le coup. Leurs corps ont été remis à la famille après les constatations d'usage.

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Le poids lourd, conduit par un homme de 31 ans domicilié à Ambolomadinika Toamasina, circulait dans le sens sud-nord et se trouvait sur sa voie, séparée par une ligne continue. Selon les premiers éléments, le conducteur de la Haojue aurait perdu le contrôle de sa moto avant de percuter frontalement le camion.

Le camionneur a été placé en garde à vue au commissariat de police d'Antanifotsy et son véhicule conduit en fourrière pour les besoins de l'enquête.

Cette portion de route avait autrefois été signalée par des panneaux de danger et équipée de ralentisseurs, mais ces dispositifs ont été retirés lors des travaux de réfection. Bien que la chaussée soit maintenant en bon état, aucun marquage ni panneau de signalisation n'a été réinstallé, ce qui suscite des interrogations sur la sécurité des usagers.

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