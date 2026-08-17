Madagascar: Tsiroanomandidy - Un septuagénaire se retrouve en prison pour viol

À Tsiroanomandidy, un homme de 73 ans a été placé en détention préventive le 14 août. Il aurait agressé sexuellement une fillette de 12 ans.

L'affaire a éclaté à la suite d'une dénonciation publiée sur Facebook, où des habitants ont alerté sur les agissements de ce septuagénaire, déjà soupçonné d'avoir abusé de plusieurs mineures en échange d'argent.

Selon le rapport de la police, les faits se sont déroulés le 7 août dans le quartier de Mangarivotra. La victime, qui se trouvait dans un champ pour ramasser du bois, aurait été contrainte et agressée par l'homme. Elle n'a pas osé en parler immédiatement à ses parents, craignant les menaces de son agresseur présumé. Ce n'est que le lendemain qu'elle a été conduite au Centre hospitalier de référence régionale de Tsiroanomandidy, où les médecins ont confirmé de graves lésions consécutives à des violences sexuelles.

Peur de représailles

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Les parents de l'enfant n'ont pas déposé plainte, en raison de difficultés économiques et la peur de représailles. Malgré cela, les policiers du Commissariat et de la Brigade féminine de proximité ont ouvert une enquête dès le 13 août, convoquant les responsables locaux et recueillant des témoignages. Le suspect a été présenté au parquet le 14 août et incarcéré dans l'attente de son procès, prévu le 31 août 2026.

Les autorités policières précisent que d'autres enfants auraient été victimes de ce même individu, mais que la peur a empêché leurs familles de porter plainte.