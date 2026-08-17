Madagascar: Maharidaza - Une femme et son bébé périssent dans un accident

Dans un faire-part affiché dans le quartier d'Anjakaivo Itaosy, une famille a annoncé la disparition d'une jeune femme de 23 ans et de son fils, âgé de 6 mois. Tous deux ont trouvé la mort dans un accident de la route survenu vendredi 14 août à l'aube, sur la RN2 à Maharidaza, commune de Carion.

Un minibus Volkswagen Crafter rouge, parti de Tanambe Ambatondrazaka pour rejoindre Antananarivo, s'est renversé après l'éclatement d'une jante provoqué par un trou sur la chaussée.

Le véhicule a basculé sur le toit, entraînant le décès de la jeune mère et de son bébé. Sept autres passagers ont été blessés, dont cinq admis à l'Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA), sans que leur état soit jugé critique.

Les gendarmes sont intervenus pour évacuer les victimes, mais la violence du choc n'a laissé aucune chance aux deux victimes. Des passants, témoins de la scène, ont été profondément émus par ce drame.

La levée des corps s'est tenue hier à 13 h 30 au domicile familial d'Anjakaivo Itaosy. Un culte a suivi à la FJKM Andohatanjona Fihavaozana avant l'inhumation dans le tombeau familial du quartier.