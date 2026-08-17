Sénégal: Affaire Aser / AEE Power - Le parquet financier ouvre une information judiciaire

Le Pool judiciaire financier (Pjf) a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire dans l'affaire portant sur l'exécution du marché d'électrification rurale conclu entre l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (Aser) et l'entreprise espagnole AEE Power Epc Sau.

Dans un communiqué signé par le procureur de la République financier, El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, le PJF rappelle avoir été saisi, le 16 octobre 2025, d'une plainte du député Thierno Alassane Sall concernant l'exécution de ce marché, pour des faits présumés de faux, usage de faux et détournement de deniers publics.

Le 24 octobre 2025, le parquet financier avait saisi la Section de recherches de Dakar pour l'ouverture d'une enquête. Selon le communiqué, « l'exploitation du dossier d'enquête préliminaire laisse présumer des agissements susceptibles de revêtir des qualifications pénales ».

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Au regard de la gravité des faits, une information judiciaire a ainsi été ouverte contre « certains dirigeants des sociétés mises en cause, les sociétés elles-mêmes en leur qualité de personnes morales et X », notamment pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique, faux et usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque, blanchiment de capitaux, corruption, prise illégale d'intérêt et trafic d'influence.

Les mis en cause sont également visés pour complicité de ces infractions, ainsi que pour « toute autre infraction qui pourrait être révélée au cours de l'information judiciaire ».

Pour permettre au magistrat instructeur d'approfondir les investigations et d'identifier l'ensemble des personnes susceptibles d'être impliquées dans ces faits, le parquet financier indique qu'une commission rogatoire internationale et une délégation judiciaire ont été requises.