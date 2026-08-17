Sénégal: Escroquerie en ligne - La DSC identifie 121 victimes et un préjudice de 4,5 millions de FCfa

La Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSC) a démantelé un réseau présumé d'escroquerie opérant à travers le compte TikTok « MinimarchéSn », spécialisé dans la vente fictive de packs de légumes et de produits alimentaires. L'enquête a permis d'identifier 121 victimes et un préjudice cumulé estimé à 4 520 720 francs CFA.

L'affaire a débuté le 30 juillet 2026, lorsqu'une victime, attirée par une publicité proposant des packs alimentaires à des prix particulièrement attractifs, a pris contact avec la vendeuse via WhatsApp. Après avoir effectué un premier paiement de 50 000 francs CFA par mobile money, elle a été invitée à annuler la transaction pour la renouveler vers un autre numéro. Peu après le second paiement, la vendeuse est devenue injoignable et les échanges WhatsApp ont disparu.

Entendues par les enquêteurs, plusieurs victimes ont décrit un mode opératoire similaire. La mise en cause aurait notamment utilisé des vidéos provenant du compte TikTok d'une véritable vendeuse afin de donner une apparence crédible à sa boutique virtuelle. Le faux compte proposait notamment des « Packs Tabaski », des « Packs Tamkharit » ainsi que des bouteilles d'huile d'aloe vera à 7 500 francs CFA.

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Les prix, nettement inférieurs à ceux pratiqués par la véritable commerçante dont l'identité visuelle avait été détournée, constituaient l'un des principaux moyens utilisés pour attirer les internautes à la recherche de bonnes affaires. Saisie d'une plainte le 5 août 2026, la DSC a ouvert une enquête technique qui a permis, en quelques jours, d'identifier la personne se cachant derrière le compte frauduleux. Il s'agit d'une jeune femme désignée par les initiales N. T.

Interpellée et entendue, la mise en cause, âgée de moins de 25 ans, a dans un premier temps nié les faits avant de reconnaître son implication face aux éléments réunis par les enquêteurs. Elle a admis être la propriétaire du compte TikTok « MinimarchéSn », supprimé au début du mois d'août, ainsi que l'unique utilisatrice de 13 comptes d'un même service de mobile money, ouverts sous différentes identités, notamment « MinimarchéSn », « Légume Frais » et « Ndougou Sn ».

Ces comptes auraient servi à encaisser les paiements des victimes avant que la mise en cause ne cesse de répondre et ne livre aucune commande. Elle aurait également reconnu avoir débuté cette activité frauduleuse environ deux mois auparavant et utilisé plusieurs puces téléphoniques dans le but de brouiller les pistes. Le bilan établi par les enquêteurs fait état de 121 victimes, 13 comptes Mobile Money utilisés et un préjudice total de 4 520 720 francs CFA.