Tunisie: Bchira Ben Mrad, pionnière du féminisme tunisien, au coeur d'un nouvel ouvrage

À l'occasion du 70e anniversaire de la promulgation du Code du statut personnel, le 13 août 1956, les éditions Alaeddine, à Sfax, viennent de publier un ouvrage collectif consacré au parcours de Bchira Ben Mrad, pionnière du mouvement féministe en Tunisie qui a constitué en 1936, la première organisation féminine tunisienne à savoir : l'Union des Femmes Musulmanes de Tunisie.

Ce livre constitue l'aboutissement des travaux d'un colloque qui s'était tenu à la Bibliothèque régionale de Sfax le 7 mars 2020. Dix intervenants, chercheurs et chercheuses issus de différentes universités tunisiennes, avaient participé à cette rencontre, en présence du frère de la défunte militante Bchira Ben Mrad, le professeur Moncef Ben Mrad, ainsi que de sa fille la journaliste Chiraz Ben Mrad. Plusieurs militantes qui l'avaient côtoyée et avec lesquelles elle avait échangé étaient également présentes, au premier rang desquelles la militante Saïda Dhaou El Gaïed.

Ce colloque avait été consacré à la présentation de témoignages et de documents mettant en lumière les combats de cette figure féministe, ainsi que son engagement social et politique dès les années 1930. Elle fut ensuite écartée de la vie publique sous le régime de Bourguiba, qui ne reconnut pas sa contribution à l'amélioration de la condition des femmes tunisiennes, avant que le régime de Ben Ali ne lui rende hommage à la fin de sa vie.

La docteure Sidk Sallami a assuré la collecte des interventions et des textes, ainsi que leur coordination et leur révision avec leurs auteurs. Le professeur Adel Ben Youssef, de l'Université de Sousse, s'est quant à lui chargé de les présenter dans un texte à la hauteur de la stature de cette pionnière du combat féministe en Tunisie.

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L'ouvrage est disponible au public à la librairie Alaeddine de Sfax. Il constitue un document important et particulièrement éclairant sur le parcours de cette pionnière, dont le peuple tunisien a longtemps peu connu l'action.

Depuis la Révolution, les travaux consacrés à cette figure se sont multipliés, contribuant à réécrire l'histoire de manière plus équitable et à lui restituer la place qu'elle mérite.