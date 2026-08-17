Tunisie: Éclipse partielle de Lune - Ce que les citoyens pourront observer à l'aube du 28 août

17 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Une éclipse partielle de Lune sera observable à l'aube du vendredi 28 août 2026 depuis la Tunisie, selon les horaires communiqués par l'Institut national de la météorologie (INM). Le phénomène débutera durant la nuit et pourra être suivi depuis le territoire tunisien jusqu'au coucher de la Lune, prévu vers 05h52 à Tunis.

Le phénomène astronomique se produit lorsque la Lune traverse l'ombre projetée par la Terre. Cette éclipse sera visible, à des degrés variables, depuis plusieurs régions du monde, notamment les Amériques, l'océan Pacifique, l'Asie de l'Est, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ainsi que certaines parties de l'Europe et de l'Afrique.

Les horaires à retenir en Tunisie

Selon l'INM, la phase pénombrale débutera à 02h24, heure locale. L'éclipse entrera ensuite dans sa phase partielle à 03h34.

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Le phénomène atteindra son maximum à 05h13, moment où environ 93 % du diamètre de la Lune se trouveront dans l'ombre de la Terre. À cet instant, l'astre lunaire sera toutefois très bas dans le ciel, à environ 7 degrés au-dessus de l'horizon ouest dans la région du Grand Tunis.

La Lune se couchera ensuite vers 05h52 à Tunis, ce qui empêchera les observateurs tunisiens de suivre la fin de l'éclipse.

Une partie du phénomène restera invisible

La phase partielle prendra officiellement fin vers 06h52, mais cette étape ne sera pas observable depuis la Tunisie, la Lune se trouvant alors sous l'horizon.

Il en sera de même pour la fin de la phase pénombrale, prévue vers 08h02. Ainsi, les observateurs en Tunisie ne pourront pas assister à l'intégralité de l'éclipse, mais pourront suivre son évolution depuis le début de la phase pénombrale jusqu'au coucher de la Lune.

Contrairement à une éclipse solaire, l'observation d'une éclipse lunaire à l'oeil nu ne présente aucun risque pour les yeux. Les amateurs d'astronomie pourront également utiliser des jumelles ou des télescopes afin d'observer plus précisément la surface de la Lune et, éventuellement, de photographier les différentes phases du phénomène.

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