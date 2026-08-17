Afrique: Le CPS de l'UA sous la présidence de l'Algérie entame une mission de terrain en République du Soudan

ADDIS-ABEBA — Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA), sous la présidence de l'Algérie, a entamé, dimanche, une mission de terrain de deux jours (16 et 17 août) à Khartoum (République du Soudan), dans le cadre du renforcement de l'engagement de l'UA dans les efforts de soutien à la paix, à la sécurité et à la stabilité au Soudan.

Cette mission s'inscrit dans le cadre de l'engagement de l'UA à soutenir la République du Soudan et son peuple dans leurs efforts visant à mettre fin à la crise, à réaliser une paix durable, à promouvoir la réconciliation nationale et à apporter un soutien humanitaire.

Au cours de cette mission, les membres du CPS ont tenu des consultations de haut niveau avec les autorités soudanaises, notamment une rencontre avec le Général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil de souveraineté de transition de la République du Soudan, qui a souligné la position des autorités soudanaises sur la crise que traverse le pays, tout en mettant en lumière le processus de transition politique et la feuille de route adoptée par l'ONU et l'UA pour sortir de cette situation.

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Il a également mis l'accent sur le rôle actif que l'UA est appelée à jouer dans la conduite et la coordination des efforts visant à trouver une solution à la crise soudanaise et à soutenir un processus politique à même de parvenir à la paix et à la stabilité dans le pays.

Les membres du Conseil ont également rencontré le Dr. Kamel Al-Tayeb Idris, Premier ministre de la République du Soudan, qui, à son tour, a présenté la position officielle du gouvernement soudanais à l'égard de la crise que traverse le pays, exprimant sa reconnaissance au CPS de l'UA et saluant le rôle joué par l'Algérie dans le cadre de sa présidence du Conseil, ainsi que l'importance de cette mission pour appuyer les efforts visant à parvenir à un règlement pacifique et durable du conflit au Soudan.

Dans son allocution prononcée à cette occasion, l'ambassadeur d'Algérie et son représentant permanent auprès de l'UA, M. Mohamed Khaled, en sa qualité de président du CPS et au nom de ses membres, a affirmé que cette mission traduisait le souci du Conseil de soutenir le Soudan, d'œuvrer au rétablissement de la sécurité et de la stabilité, et de préserver l'unité et la souveraineté nationales.

L'ambassadeur a souligné l'attachement du Conseil aux principes fondamentaux de l'UA, au premier rang desquels le respect de la souveraineté et de l'unité des Etats et de la non-ingérence dans leurs affaires intérieures, réitérant le rejet par l'UA de toute intervention étrangère de nature à attiser le conflit.

Il s'est en outre félicité de la reprise des activités du gouvernement à Khartoum, ainsi que des préparatifs pour la réouverture du bureau de l'UA à Khartoum, de nature à renforcer la coordination, à unifier les efforts et à lever la suspension de l'adhésion du Soudan à l'UA.

Lors de la dernière étape de cette mission, le CPS de l'UA a tenu une session de consultation avec des représentants des partis politiques et des organisations de la société civile soudanaise, dans le souci de l'UA d'écouter directement les différentes composantes soudanaises, de prendre connaissance de leur vision et d'évaluer les développements que connaît le pays en cette phase délicate de son histoire.

Cette mission de terrain a permis au CPS d'obtenir des informations directes et exhaustives sur les développements politiques, sécuritaires et humanitaires au Soudan, d'écouter les autorités soudanaises, la société civile et des représentants des partis politiques, ainsi que d'évaluer les besoins et les défis sur le terrain, contribuant ainsi à enrichir les efforts de l'UA visant à élaborer une approche africaine plus efficace et coordonnée pour appuyer la paix au Soudan.