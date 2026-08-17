Nigeria: La raffinerie Dangote exclut pour l'instant une cotation à l'étranger dans le cadre de son projet d'introduction en bourse

Dangote Petroleum Refinery prévoit d'introduire ses actions en bourse au Nigeria en octobre, dans le cadre d'une offre qui pourrait lever environ 5 milliards de dollars et devenir la plus grande introduction en bourse d'Afrique. Le directeur général, David Bird, a déclaré que la société souhaitait que les Nigérians participent à sa croissance et a qualifié cette opération de « introduction en bourse du peuple ». Une cotation à l'étranger n'est pas prévue avant au moins trois ans.

La raffinerie a déposé une demande d'introduction en bourse auprès de la Commission nigériane des valeurs mobilières et des changes, bien que le montant définitif de l'offre n'ait pas encore été fixé. Une levée de fonds de 5 milliards de dollars constituerait un montant considérable pour le marché boursier nigérian, dont la capitalisation boursière totale s'élevait à environ 116 milliards de dollars début août. La société devrait utiliser une partie des fonds levés pour financer l'expansion de son site de Lagos.

La demande des investisseurs a déjà été mise à l'épreuve. Dangote Refinery a levé 2,5 milliards de dollars lors d'un placement privé mené en juillet par Africa Finance Corporation. L'opération a été sursouscrite 3,7 fois et a réuni des investisseurs africains et internationaux. Ce placement a permis de céder environ 6 % de la société et a valorisé la raffinerie à environ 40 milliards de dollars.

La raffinerie a également tiré profit des évolutions des marchés mondiaux des carburants. Elle est devenue le premier fournisseur européen de kérosène en juin et juillet, les acheteurs recherchant de nouvelles sources d'approvisionnement en raison des perturbations liées au conflit avec l'Iran. L'usine couvre désormais la majeure partie de la demande nigériane en essence et en diesel, ainsi que la totalité de ses besoins en kérosène.

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Dangote prévoit de porter sa capacité de raffinage de 650 000 barils par jour à 1,4 million d'ici trois ans. M. Bird a déclaré que cette extension coûterait moins que les quelque 20 milliards de dollars dépensés pour construire la raffinerie existante et serait financée à la fois par le produit de l'introduction en bourse et par l'emprunt. La société souhaite disposer d'au moins trois ans de résultats d'exploitation et financiers avant d'envisager une cotation à l'étranger, Londres figurant parmi les places boursières évoquées.

Points clés à retenir

Cette introduction en bourse ne se limiterait pas à lever des fonds pour l'extension de la raffinerie. Elle permettrait de vérifier si le marché des capitaux nigérian est capable d'absorber une offre de cette ampleur. Une opération de 5 milliards de dollars représenterait plus de 4 % de la capitalisation boursière du marché nigérian début août.

Le placement privé de juillet donne un aperçu de la demande : les investisseurs ont demandé 3,7 fois le nombre d'actions disponibles, et l'opération a valorisé la raffinerie à environ 40 milliards de dollars. Cette valorisation sera suivie de près, car les raffineries cotées en bourse disposant d'une capacité de traitement similaire se négocient à des valeurs de marché inférieures, tandis que Dangote fait valoir que son accès au brut nigérian, la demande locale en carburant et ses activités pétrochimiques intégrées justifient une valorisation différente.

L'introduction en bourse pourrait également modifier la structure de propriété d'un actif qui fait désormais partie intégrante du système d'approvisionnement en carburant du Nigeria. La raffinerie traite jusqu'à 650 000 barils par jour et couvre la majeure partie de la demande nationale en essence et en diesel. Si l'extension prévue à 1,4 million de barils par jour est menée à bien, l'entreprise disposerait d'une capacité accrue pour approvisionner les marchés hors du Nigeria.

L'offre prévue en octobre permettra de tester trois éléments : l'intérêt des investisseurs, la valorisation de la raffinerie et la capacité d'une entreprise industrielle nigériane à financer sa prochaine étape par le biais des marchés publics plutôt qu'en s'appuyant principalement sur des capitaux privés et l'endettement.