Maroc: Finances publiques - Le déficit budgétaire s'établit à 48,2 MMDH à fin juillet 2026

Le déficit budgétaire s'est établi à 48,2 MMDH à fin juillet 2026 contre 53,7 MMDH un an auparavant, indique la Trésorerie Générale du Royaume (TGR) qui souligne un contexte marqué par un solde positif de 19,4 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA).

« Compte tenu d'un besoin de financement de 54,1 MMDH et d'un flux net positif du financement extérieur de 26,8 MMDH, le Trésor a eu recours au financement intérieur pour un montant de 27,4 MMDH », souligne la TGR.

Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, le solde ordinaire s'est établi à 4,5 MMDH contre un solde ordinaire positif de 16,5 MMDH un an auparavant.

Dans le détail, avec un taux de réalisation de 62,2% des prévisions de la loi de finances, contre 65,6% un an auparavant, les recettes ordinaires ont enregistré une progression de 8,3% (19,9 MMDH) pour s'établir à 261 MMDH contre 241,1 MMDH à fin juillet 2025.

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Cette évolution « s'explique par l'augmentation des impôts directs de 13,1%, des droits de douane de 14,1%, des impôts indirects de 12,5% et des droits d'enregistrement et de timbre de 14,1%, conjuguée à la baisse des recettes non fiscales de 23,2% », a indiqué l'institution publique dans son Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques de juillet 2026.

En augmentation de 12,9% (+27,2 MMDH), les recettes fiscales ont atteint 237,1 MMDH contre 209,9 MMDH à fin juillet 2025, sous l'effet de la hausse des recettes de la fiscalité douanière de 13,3% et de la fiscalité domestique de 12,8%, a-t-elle précisé.

Les recettes non fiscales ont pour leur part baissé de 23,2% (-7,21 MMDH) pour s'établir à 23,95 MMDH au lieu de 31,16 MMDH un an auparavant.

Cette baisse intervient dans un contexte marqué notamment par la diminution des versements des comptes spéciaux du Trésor au budget général (10,68 MMDH contre 14,47 MMDH), des recettes en atténuation des dépenses de la dette (198 MDH contre 3,08 MMDH) et des fonds de concours (1,01 MMDH contre 2,16 MMDH), conjuguée à la hausse des recettes de monopoles (9,48 MMDH contre 9,34 MMDH).

Les recettes ordinaires nettes ont progressé de 8% pour s'établir à 248,2 MMDH à fin juillet 2026 contre 229,8 MMDH un an auparavant, poursuit la Trésorerie qui rappelle que celles-ci « sont calculées sur la base des recettes ordinaires brutes diminuées des montants des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux correspondants ».

Les dépenses globales ont connu une augmentation de 13,3%, avec un taux d'engagement global des dépenses de 58% et un taux d'émission sur engagements de 85%, contre respectivement 55% et 85% un an auparavant,

Avec un taux de réalisation de 65,5%, les dépenses ordinaires ont progressé de 14,2% pour s'établir à 256,54 MMDH contre 224,58 MMDH à fin juillet 2025. Leur accroissement s'explique par la hausse de 14,3% des dépenses de biens et services, due à l'augmentation de 10,4% des dépenses de personnel et de 19,9% des autres dépenses de biens et services; par l'augmentation de 2,7% des charges d'intérêts de la dette; par l'accroissement de 65% des émissions de dépenses au titre de la compensation ainsi que par la progression de 13,2% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux.

Les recettes des CST ont atteint 138,8 MMDH, selon la TGR qui précise que « ce montant englobe les versements effectués à partir du chapitre des charges communes - Investissement - pour 25 MMDH contre 19,9 MMDH à fin juillet 2025 ».

Les dépenses émises, qui intègrent la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 4,9 MMDH, ont de leur côté atteint 120,3 MMDH.

Ainsi, le solde de l'ensemble des comptes spéciaux du Trésor s'est élevé à 18,5 MMDH.

Les recettes des SEGMA se sont établies à 1,75 MMDH contre 1,86 MMDH à fin juillet 2025, reflétant une baisse de 6%, tandis que les dépenses ont progressé de 3,9% pour atteindre 862 MDH à fin juillet 2026 contre 830 MDH à fin juillet 2025.