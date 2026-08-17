Sénégal: Trafic aérien - L'Aibd franchit le cap des 258 000 passagers en mai, le fret recule

Le trafic aérien à l'Aéroport international Blaise-Diagne (Aibd) poursuit sa progression en mai 2026, porté par la hausse du nombre de passagers et des mouvements d'aéronefs. En revanche, le fret aérien connaît un net ralentissement sur le mois, confirmant une évolution contrastée des différentes composantes du trafic.

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l'information renseigne que le nombre total de passagers atteint 258 526 en mai 2026, contre 244 364 en avril, soit une progression de 5,8% en variation mensuelle. Sur un an, le trafic passagers augmente de 7,9%.

Les mouvements d'aéronefs en hausse de 8,5%

La dynamique est également favorable du côté des mouvements d'aéronefs. Leur nombre passe de 2 045 en avril à 2 219 en mai 2026, enregistrant une hausse de 8,5% sur un mois. En glissement annuel, les mouvements d'aéronefs progressent de 5,5%, passant de 2 103 en mai 2025 à 2 219 un an plus tard.

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Sur les cinq premiers mois de l'année, l'évolution est toutefois légèrement négative. L'Aibd comptabilise 10 404 mouvements d'aéronefs, contre 10 482 sur la même période de 2025, soit un recul de 0,7%.

Les arrivées tirent la croissance du trafic passagers

L'analyse des différentes catégories de passagers montre une progression particulièrement forte des arrivées. Celles-ci atteignent 122 844 passagers en mai, contre 109 654 en avril, soit une hausse de 12% sur un mois. Sur un an, les arrivées progressent de 13,9%.

Les départs suivent une tendance plus modérée. Ils reculent de 2,6% sur un mois, à 117 355 passagers, mais restent légèrement supérieurs à leur niveau de mai 2025, avec une hausse annuelle de 0,6%.

Le trafic en transit affiche, pour sa part, la plus forte progression mensuelle. Il passe de 14 226 passagers en avril à 18 327 en mai, soit une hausse de 28,8%. Sur un an, le transit progresse de 22,5%.

La bonne tenue du trafic en mai contribue à renforcer la performance cumulée de l'Aibd. Entre janvier et mai 2026, l'aéroport a enregistré 1 238 260 passagers, contre 1 186 002 sur la même période de 2025.

Le trafic passagers affiche ainsi une croissance de 4,4% sur les cinq premiers mois de l'année. Cette progression confirme la dynamique du transport aérien au Sénégal, soutenue notamment par la hausse des arrivées et du trafic en transit.

Le fret aérien en net recul

A l'inverse, le fret aérien connaît une évolution défavorable en mai. Le volume total transporté s'établit à 3 367 tonnes, contre 3 940 tonnes en avril, soit une baisse de 14,5% sur un mois.

La comparaison annuelle confirme cette contraction : le fret recule de 5,4% par rapport aux 3 560 tonnes enregistrées en mai 2025. Les départs de marchandises diminuent de 23,9% sur un mois, à 1 277 tonnes, tandis que les arrivées reculent de 7,6%, à 2 090 tonnes.

Malgré ce repli mensuel et annuel, la situation reste favorable sur les cinq premiers mois. Le fret cumulé atteint 18 918 tonnes, contre 16 079 tonnes un an auparavant, soit une progression de 17,7%.