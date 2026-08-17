Une délégation gouvernementale, conduite par le ministre de la santé, Dr Robert Lucien Jean Claude Kargougou, a rendu visite, hier dimanche 16 août 2026, à Fada N'Gourma, aux appelés de l'Immersion patriotique obligatoire (IPO) et aux jeunes campeurs de l'initiative présidentielle « Camp vacances Faso Mêbo », en pleine formation civique et patriotique.

A quelques jours de la clôture de l'Immersion patriotique obligatoire (IPO), une délégation gouvernementale, conduite par le ministre de la santé, Dr Robert Lucien Jean Claude Kargougou et accompagnée des autorités administratives, militaires et paramilitaires régionales, a rendu visite, le dimanche 16 août 2026, aux appelés de Fada N'Gourma. De l'Institut national de formation du personnel de l'éducation (INFPE) au Lycée Diaba Lompo (LDL) en passant par le Lycée professionnel régional Yendabili (LPRY), le camarade Kargougou, qui avait à ses côtés le ministre délégué chargé des ressources animales, Dr Amadou Dicko, était porteur d'un message de félicitations et d'encouragement du gouvernement aux immergés.

« Les camarades Président du Faso et Premier ministre nous ont mandatés de venir ici à Fada pour vous transmettre toutes leurs admirations et saluer cette mobilisation exceptionnelle », a-t-il déclaré.

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Selon lui, l'IPO s'inscrit dans la vision du chef de l'Etat de « forger des citoyens nouveaux », pleinement conscients de leurs responsabilités et des enjeux du moment. Il a souligné que cette formation vise notamment à inculquer aux jeunes les valeurs de patriotisme, de discipline, d'intégrité, de souveraineté nationale, de développement endogène et de cohésion sociale.

Au terme de la visite des trois sites, marquée notamment par un repas communautaire qu'il a partagé avec les immergés au LDL, le ministre a affirmé que cette formation civique et patriotique d'un mois a commencé déjà à porter fruit. « En effet, nous avons constaté que les appelés ont d'ores et déjà intégré ces valeurs cardinales tant prônées dans le cadre de la Révolution progressiste populaire (RPP).

Nous repartons véritablement très satisfaits de ce que nous avons vu et entendu », a-t-il apprécié. A ce propos, l'appelée de l'IPO Prisca Balma a témoigné que cette expérience lui a permis de mieux comprendre le sens du patriotisme et du vivre-ensemble. « Durant mon séjour au LDL, j'ai appris que la patrie passe avant tout. J'ai également compris le sens du vivre-ensemble, de la solidarité et l'importance de l'activité sportive », a-t-elle dit.

« Soyez des ambassadeurs de la santé »

Pour Dr Kargougou, l'enjeu de l'IPO va au-delà de l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques. Il s'agit, surtout, de préparer une jeunesse consciente, disciplinée et prête à assumer progressivement des responsabilités majeures dans l'édification de la nation. « Une jeunesse consciente et résolument engagée constitue une force motrice », a-t-il soutenu. Aussi, le camarade Kargougou a souligné que si les appelés de l'IPO sont en passe de devenir des citoyens nouveaux, c'est grâce à des encadreurs professionnels, dévoués et attentifs qui les accompagnent.

« Je voudrais féliciter les encadreurs pour le travail professionnel et remarquable abattu », a-t-il salué.

Par ailleurs, en sa qualité de ministre de la Santé, Dr Kargougou a exhorté les jeunes à devenir de véritables « ambassadeurs de la santé ». Il les a invités, notamment, à faire de l'hygiène et de l'assainissement des réflexes quotidiens, en veillant à la propreté de leur cadre de vie et en sensibilisant leur entourage sur les bonnes pratiques d'hygiène. Du côté des appelés qui ont entonné fièrement le Ditanyè et l'hymne de la Conféderation des Etats du Sahel dénommée « Sahel Benkan », à chaque étape, l'ambiance était chaleureuse, ce dimanche bien arrosé par une pluie matinale.

Au nom de ses camarades, l'appelée Prisca Balma a salué cette démarche des autorités et les a remerciées pour les messages de félicitations et d'encouragement. « Nous sommes conscients des attentes des autorités vis-à-vis de nous. Nous tacherons de demeurer des citoyens exemplaires au-delà de l'immersion », a-t-elle promis.

Après les trois sites de l'IPO, où sont répartis les 1 773 appelés de Fada N'Gourma, la délégation ministérielle a mis le cap sur le « Camp vacances Faso Mêbo ». Là également, le ministre Kargougou a invité les jeunes campeurs, en formation civique et patriotique depuis le 13 août dernier, à cultiver le patriotisme, la discipline, le civisme, la solidarité et le sens de la responsabilité, afin de contribuer, chacun à son niveau, à l'édification d'un Burkina Faso plus résilient et souverain.