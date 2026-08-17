Congo-Brazzaville: Patrimoine audiovisuel - La Maison des archives lance une cagnotte

Lancée le 15 août à l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance du Congo, une cagnotte destinée à contribuer à la sauvegarde d'une partie des archives audiovisuelles conservées dans les anciens locaux de Télé-Congo a été initiée par la Maison des archives.

L'initiative, prévue du 15 août au 15 septembre, vise à mobiliser 1 435 000 FCFA pour financer une première intervention d'urgence à la réhabilitation de la toiture du bâtiment.

Depuis plusieurs décennies, en effet, la télévision congolaise a enregistré et conservé de nombreux moments de la vie nationale. Événements politiques, activités culturelles, compétitions sportives, émissions, portraits de personnalités et témoignages constituent autant de traces audiovisuelles de l'histoire du Congo.

Cependant, la dégradation du bâtiment, et particulièrement les infiltrations d'eau exposent ces archives à des risques de détérioration. La Maison des archives entend ainsi intervenir sur l'une des principales sources de vulnérabilité du site, notamment la toiture.

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Pour atteindre son objectif, l'initiative repose sur une mobilisation collective de 718 contributions à raison de 2 000 FCFA, soit 1 436 000 FCFA. La collecte permettra, dans un premier temps, de réhabiliter la toiture et de protéger les archives contre les infiltrations. Cette intervention constitue une étape préalable avant d'engager un travail plus large sur la conservation de ces documents.

La Maison des archives prévoit que cette première action puisse ouvrir la voie à leur inventaire, leur conservation et leur numérisation. Une première étape vers la numérisation. La sauvegarde physique des documents constitue un préalable à leur valorisation et à leur transmission. Leur inventaire permettra notamment d'identifier les fonds disponibles, leur nature et leur état de conservation, tandis que la numérisation doit contribuer à limiter les risques liés à la dégradation des supports physiques. À travers cette cagnotte, la Maison des archives met donc l'accent sur une intervention immédiate pour protéger les archives existantes afin de pouvoir ensuite travailler à leur conservation durable.