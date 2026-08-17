Congo-Brazzaville: Fête du 15 août - La Sape présentée à Saint-Pétersbourg

À l'occasion de la fête de l'indépendance de la République du Congo, le 15 août dernier, une exposition du photographe international Baudouin Mouanda a eu lieu le 11 août à l'Institut Smolny à Saint-Pétersbourg, en Russie.

L'événement, intitulé « Congo, chaque jour est une fête », a mis en lumière la Sape (Société des ambianceurs et des personnes élégantes), mouvement qui met en scène l'élégance vestimentaire, les couleurs, le raffinement et l'affirmation individuelle des sapeurs; un phénomène culturel emblématique de la République du Congo.

L'exposition a été réalisée avec le concours et le soutien actif du Comité des relations extérieures de Saint-Pétersbourg. L'Africa Centrum, plateforme internationale de coopération pratique oeuvrant au développement des liens entre les pays d'Afrique et d'Eurasie, est également l'un des principaux partenaires organisationnels du projet qui a assuré la coordination entre les partenaires russes et congolais. Les oeuvres présentées dans le cadre de cette exposition proviennent de la collection du Centre de culture visuelle Béton

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L'exposition s'est déroulée en présence d'Evgueni Dmitrievitch Grigoriev, membre du gouvernement de Saint-Pétersbourg et représentant du Comité des relations extérieures de Saint-Pétersbourg, ainsi que du consul honoraire de la République du Congo à Saint-Pétersbourg, Jocelin-Patrick Mandzela, président d'Africa Centrum.

Du côté congolais, l'événement a aussi été marqué par la présence du lieutenant-colonel Yvon Patrick Gadzoua Abené, chef du groupe des stagiaires militaires à Saint-Pétersbourg. Parmi les invités figuraient des étudiants du Congo qui poursuivent leurs études dans cette ville.

Pour la Russie, l'exposition a été envisagée comme une première étape dans le renforcement durable de la coopération culturelle entre Saint-Pétersbourg et la République du Congo. Elle s'inscrivait dans la continuité de la rencontre qui a eu lieu en 2024 entre le gouverneur de Saint-Pétersbourg, Alexandre Beglov, et le président Denis Sassou N'Guesso, au cours de laquelle les questions relatives à la coopération culturelle avaient été évoquées.

En marge de cette exposition, les invités ont effectué une série de visites, entre autres, du bâtiment historique de Smolny, de la grande salle d'apparat de Smolny, associée aux événements de la révolution de 1917, où fut proclamée la victoire de la révolution et la visite du bureau de Vladimir Ilitch Lénine. Le programme comprenait, par aiileurs, une visite du bunker, ainsi qu'une visite de la Galerie des gouverneurs consacrée à l'histoire des dirigeants de Saint-Pétersbourg. L'occasion, pour les invités Congolais, de découvrir l'art et la coopération culturelle russo-congolaise, tout comme les lieux déterminants de l'histoire russe.

Notons que Baudouin Mounda est né en 1981 à Brazzaville. À travers son travail photographique, il explore l'identité culturelle de la République du Congo.