Sénégal: A Semmé, une commune de Matam, l'entraide érigée en responsabilité collective

Semmé — A Semmé, dans le nord-est du Sénégal, l'association citoyenne "Fedde Yitbé Sarr Abdoulaye Sarr" mobilise les populations pour distribuer des repas aux enfants talibés, aux familles vulnérables et aux foyers religieux, illustrant une solidarité communautaire en faveur des plus démunis.

Cette mobilisation citoyenne qui entend faire de l'entraide non pas un geste ponctuel mais une véritable responsabilité envers les plus fragiles, se perpétue depuis plus de quatre ans dans l'espace communautaire de cette localité du département de Kanel.

En ce jeudi matin, sous un soleil accablant, les rayons frappent durement les concessions de Semmé, commune située à un peu plus de quatre-vingt kilomètres de Matam, la capitale régionale.

Dans une cour, des femmes vêtues de grands boubous soigneusement assortis s'affairent autour de marmites, de sacs de denrées et d'ustensiles de cuisine.

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La scène ferait penser à une cérémonie religieuse ou un rassemblement communautaire. Il n'en est rien.

Ici, l'heure est à la solidarité. Des repas sont préparés et distribués aux enfants talibés, aux familles vulnérables et aux guides religieux, dans le cadre d'une action initiée par l'association citoyenne "Fedde Yitbé Sarr Abdoulaye Sarr".

Créée autour des valeurs de solidarité, d'entraide et de mémoire collective, l'association fonctionne principalement grâce aux cotisations mensuelles de ses membres. Elle mène régulièrement des actions sociales dans la commune, notamment en faveur des enfants fréquentant les "daaras" (écoles coraniques), des familles démunies et des foyers religieux.

"Cette association est avant tout une structure de solidarité, d'entraide, de mémoire, mais surtout d'assistance. Elle a été créée pour venir en aide aux enfants talibés, aux familles vulnérables et pour soutenir les familles religieuses", explique Amadou Samba Diong, membre de l'association.

Selon lui, l'activité organisée à Semmé constitue la quatrième initiative menée en l'espace d'une année dans cette commune.

"Nous avons d'abord organisé des repas collectifs pour les talibés de la localité. Ensuite, lors d'une deuxième action, nous avons préparé du couscous que nous avons distribué, et offert des sacs de sucre, notamment pendant le mois de Ramadan", ajoute M. Diong, par ailleurs secrétaire général de l'association.

Des femmes au coeur de l'action

Au milieu de cette mobilisation, les femmes occupent une place centrale. Elles organisent les achats, préparent les repas, remplissent les marmites et veillent à la distribution des plats. Leur engagement traduit, selon plusieurs participantes, une conception de la solidarité profondément ancrée dans les traditions communautaires et les valeurs religieuses.

Ramatoulaye Dramé, vice-présidente de l'association et enseignante en pulaar et alphabétisatrice, insiste sur l'importance de la solidarité et de la transmission de la mémoire collective. "Ce que nous faisons repose sur la solidarité. Nous voulons aussi transmettre aux générations futures cette culture de l'entraide et du partage qui a toujours existé dans nos communautés", souligne-t-elle.

Pour Mme Dramé, les initiatives de l'association ne se limitent pas à la distribution de repas et visent à maintenir vivant un esprit communautaire fondé sur le partage et l'attention portée aux plus fragiles.

À ses côtés, Mabo Doli, surnommée "La mère des talibés", met l'accent sur le don de soi et l'attachement à la communauté.

"Nous faisons cela par amour, par volonté et par entraide. Nous donnons de notre temps et de notre énergie pour notre communauté", dit-elle, estimant que cette démarche s'inscrit pleinement dans les enseignements de l'islam, notamment l'obligation morale de venir en aide aux personnes en difficulté.

Du Ramadan au Daaka de Madina Gounass

Pendant le Ramadan, les membres de l'association achètent du lait, du sucre, des kits alimentaires et préparent des repas destinés aux familles. Des plats de couscous sont également distribués dans de nombreuses concessions.

L'association accompagne aussi les pèlerins issus de la zone lors du Daaka à Madina Gounass, retraite spirituelle organisée chaque année à dix kilomètres de cette commune du département de Vélingara, dans la région de Kolda (sud). Cette présence régulière sur le terrain traduit la volonté de ses membres d'inscrire leur engagement dans la durée. Semmé, connue pour ses nombreux guides religieux et écoles coraniques, fait de l'assistance aux "daaras" et aux familles religieuses, une priorité.

Pour pérenniser ces actions humanitaires, l'association dit compter sur la participation des bonnes volontés ainsi que sur l'appui de partenaires techniques et financiers, afin de décentraliser l'initiative à l'échelle communale, départementale et régionale.

"Nous lançons un appel aux services de l'État, aux collectivités territoriales, aux bonnes volontés et aux partenaires pour nous aider à renforcer les moyens et nous accompagner dans un maillage territorial", a insisté M. Diong.

"Nous souhaitons que cette initiative soit une action continue au bénéfice des talibés, des familles et des couches vulnérables", plaide le secrétaire général de l'association "Fedde Yitbé Sarr Abdoulaye Sarr".

À Semmé, derrière les marmites alignées et les repas soigneusement préparés, ces femmes et ces hommes veulent faire de la solidarité non pas un geste occasionnel, mais une responsabilité collective. Leur action vise à rappeler qu'au-delà de l'aide alimentaire, l'objectif est de préserver une valeur essentielle : ne laisser personne seul face aux difficultés de la vie.