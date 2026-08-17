Sénégal: Le parquet financier annonce l'ouverture d'une information judiciaire dans l'affaire ASER-AEE Power

Dakar — Le parquet financier du Pool judiciaire financier (PJF) a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire sur l'exécution du marché d'électrification rurale conclu entre l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (ASER) et la société espagnole AEE Power EPC SAU, a appris l'APS, lundi, d'un communiqué du procureur de la République financier.

Cette procédure fait suite à une plainte déposée le 16 octobre 2025 par le député Thierno Alassane Sall pour des faits présumés de faux, usage de faux et détournement de deniers publics, rappelle le procureur financier, El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla.

Il souligne que l'exploitation des résultats de l'enquête menée par la Section de recherches de la gendarmerie de Dakar, désormais bouclée, "laisse présumer des agissements susceptibles de revêtir des qualifications pénales".

"Une information judiciaire a ainsi été ouverte contre certains dirigeants des sociétés mises en cause, les sociétés elles-mêmes en leur qualité de personnes morales, ainsi que contre X", indique le communiqué.

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L'information judiciaire vise notamment des faits présumés d'association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, blanchiment de capitaux, corruption, prise illégale d'intérêt et trafic d'influence.

Le parquet financier évoque également d'éventuels "faits de complicité" liés à ces infractions, ainsi que "toute autre infraction qui pourrait être révélée au cours de l'information judiciaire".

"Une commission rogatoire internationale et une délégation judiciaire ont été requises afin d'approfondir les investigations et d'identifier toutes les personnes impliquées", a ajouté le procureur de la République financier.

Début juin, le parquet financier du Pool judiciaire financier (PJF) avait confirmé les investigations confiées à la Section de recherches de Dakar saisies de plaintes relatives à de présumées infractions liées au contrat d'électrification rurale impliquant l'ASER, la maison mère espagnole AEE Power EPC et sa filiale locale AEE Power Sénégal.

A la suite du dessaisissement du Doyen des juges, le parquet financier avait ainsi procédé à la jonction de deux procédures, celle de l'administrateur de la société de droit espagnol AEE Power EPC SAU et celle de l'agent judiciaire de l'Etat devant la Division des investigations criminelles (DIC).

A la suite du dessaisissement du Doyen des juges, la procédure avait été transférée au Procureur de la République financier qui a saisi un juge d'instruction le 23 mars 2025.

Le Parquet financier avait saisi une deuxième fois la Section de recherches de Dakar pour une une "enquête exhaustive" et la poursuite "diligenteé des investigations.