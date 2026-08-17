Afrique: JOJ - Des athlètes sénégalais en préparation en Chine

Dakar — Des athlètes sénégalais et leur encadrement sont arrivés en Chine pour un stage de préparation en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre prochains, a appris l'APS auprès du Comité national olympique sportif sénégalais (CNOSS).

Les 80 athlètes issus de 13 disciplines sportives, accompagnés de 15 entraîneurs et deux coordinateurs, vont séjourner en Chine jusqu'au 15 octobre, indique la source.

Elle souligne que la préparation en Chine sera une étape importante pour affiner la formation, renforcer les performances et faire rayonner les couleurs du Sénégal à domicile.

L'année dernière, des athlètes sénégalais avaient aussi effectué un séjour en Chine.

Le Sénégal sera représenté aux JOJ Dakar 2026 par 139 athlètes issus de 25 disciplines.

Les JOJ Dakar 2026, les premiers à se tenir en Afrique, vont réunir 2 700 athlètes pour une vingtaine de disciplines sportives en lice.

"L'Afrique accueille, Dakar célèbre" est le slogan des olympiades de la jeunesse.