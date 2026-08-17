Afrique: JOJ - Des athlètes sénégalais en préparation en Chine

17 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Des athlètes sénégalais et leur encadrement sont arrivés en Chine pour un stage de préparation en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre prochains, a appris l'APS auprès du Comité national olympique sportif sénégalais (CNOSS).

Les 80 athlètes issus de 13 disciplines sportives, accompagnés de 15 entraîneurs et deux coordinateurs, vont séjourner en Chine jusqu'au 15 octobre, indique la source.

Elle souligne que la préparation en Chine sera une étape importante pour affiner la formation, renforcer les performances et faire rayonner les couleurs du Sénégal à domicile.

L'année dernière, des athlètes sénégalais avaient aussi effectué un séjour en Chine.

Le Sénégal sera représenté aux JOJ Dakar 2026 par 139 athlètes issus de 25 disciplines.

Les JOJ Dakar 2026, les premiers à se tenir en Afrique, vont réunir 2 700 athlètes pour une vingtaine de disciplines sportives en lice.

"L'Afrique accueille, Dakar célèbre" est le slogan des olympiades de la jeunesse.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.