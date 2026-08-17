Sénégal: Le député Papa Tahirou Sarr appelle à renforcer la protection des intérêts sénégalais

Dakar — Le député non-inscrit Papa Tahirou Sarr a appelé, lundi, à une meilleure protection des intérêts et de la sécurité du Sénégal.

"Il nous faut sécuriser le Sénégal, il nous faut sécuriser l'intérêt des Sénégalais", a-t-il déclaré lors de la séance plénière de l'Assemblée nationale consacrée à l'examen de la proposition de loi n°33/2026 portant modification de l'article 37 de la Constitution.

La séance d'ouverture de cette plénière a été présidée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye.

Le gouvernement est représenté à cette plénière par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Moussa Sarr, et le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, par ailleurs porte-parole du gouvernement, Bacary Sarr, assistés de leurs principaux collaborateurs.

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Le député Papa Tahirou Sarr a notamment plaidé, à cette occasion, pour une politique "plus rigoureuse" en matière de séjour des étrangers et de lutte contre les activités qu'il juge contraires aux intérêts du Sénégal.

Il a fait référence à plusieurs initiatives législatives portant notamment sur les conditions de séjour des étrangers au Sénégal, la protection de l'État et la lutte contre certaines formes de prostitution.

Il a également interpellé les services de sécurité, notamment la police, les invitant à renforcer leur action face aux situations qu'il considère comme susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à l'ordre public.

Pour M. Sarr, la question de l'immigration doit être abordée sous l'angle de la souveraineté nationale et de la protection des citoyens sénégalais.

Il a également appelé le chef de l'État à clarifier davantage sa vision en matière de politique migratoire et de protection du territoire national, estimant que la protection du peuple sénégalais relève en premier lieu de la responsabilité de l'État.

Papa Tahirou Sarr a appelé à faire de la question migratoire un débat national "assumé", articulé autour de la sécurité, de la souveraineté, de la protection des intérêts économiques et sociaux du Sénégal et du respect des lois en vigueur.