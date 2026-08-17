Sénégal: Hôpital de la Paix de Ziguinchor - L'intersyndicale annonce une semaine de grève, de sit-in et de ports de brassards rouges

17 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ziguinchor — L'intersyndicale de l'Hôpital de la Paix de Ziguinchor (sud) a annoncé lundi avoir retenu d'organiser des sit-in, des ports de brassards rouges et une grève générale au courant de cette semaine pour réclamer de meilleures conditions de travail.

Ces actions font partie d'un plan d'action démarré lundi et marqué par un sit-in, le port de brassards rouges et un point de presse tenu au sein de l'établissement sanitaire, selon Ousmane Djiba, porte-parole de cette intersyndicale regroupant le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES) et le Syndicat national des travailleurs de la santé (SYNTRAS).

Le Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'Action Sociale (SUTSAS) fait également partie de cette intersyndicale.

"Nous avons prévu le mardi et le mercredi de porter des brassards rouges, avant d'aller en grève générale, jeudi prochain. Il est prévu, après ces deux actions, une évaluation en intersyndicale. D'autres sit-in et grèves seront menés en début de semaine prochaine, qui seront suivis d'une évaluation", avant "l'adoption du deuxième plan d'action", a dit M. Djiba.

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S'exprimant lors d'un point de presse, le syndicaliste a listé les revendications des travailleurs portant notamment sur la disponibilité permanente des examens biologiques indispensables, ainsi que la réparation et la remise en service des équipements d'aide au diagnostic et le respect des normes de radioprotection au niveau des services d'imagerie et du bloc opératoire.

"Nous appelons aussi au renforcement des équipements médicaux et de bureau, à l'extension du logiciel de gestion hospitalière dans les services et à la réévaluation transparente de la dette globale de l'hôpital", a ajouté Ousmane Djiba.

Le paiement régulier des indemnités, primes, astreintes et motivation hospitalière, la régularisation des cotisations sociales à l'IPRES et à la CSS, font partie des revendications des syndicalistes, avec l'extension de l'indemnité d'harmonisation aux travailleurs concernés.

L'intersyndicale de l'Hôpital de la Paix de Ziguinchor (sud) n'a pas manqué de réaffirmer que les mouvements seront conduits "dans le respect des urgences et du service minimum, conformément au plan d'action adopté".

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