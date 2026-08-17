Sénégal: Des équipements de valorisation de productions locales du PUMA à des groupements de promotion féminine de Tambacounda

17 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tambacounda — Le Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA a remis, lundi, des équipements destinés aux groupements de promotion féminine (GPF) des arrondissements de Kéniéba et Makacolibantang, en vue de contribuer à valoriser la production de pain de singe et de fonio dans ces deux circonscriptions situées respectivement dans les departerments de Bakel et Tambacounda.

Les équipements remis comprennent dix dépulpeuses de pain de singe, une décortiqueuse à fonio pour un montant de 22 millions de francs CFA.

Ils "permettront de réduire considérablement la pénibilité du travail des femmes transformatrices, d'améliorer les capacités de transformation, d'accroître la productivité et de mieux valoriser les productions locales", a declaré Ndèye Marième Samb, coordinatrice du PUMA

La cérémonie de remise de ce matériel s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'autonomisation des femmes.

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Elle a été présidée par le gouverneur de la région de Tambacounda, Abdourahmane Ndiaye, en présence du préfet du département de Tambacounda, Alioune Badara Mbengue, et des autorités administratives et locales des localités bénéficiaires.

Selon sa coordinatrice, le, PUMA, à travers ces équipements, entend faire en sorte que dans chaque zone ou localité frontalière, les femmes puissent travailler, participer à la création d'emplois locaux et contribuer au développement économique local.

"Nous sommes conscients qu'avec ces équipements, les braves femmes de la région ici présentes vont promouvoir leurs activités et améliorer leurs revenus", a-t-elle assuré.

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