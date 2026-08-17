Congo-Kinshasa: La Fondation Gauthier Kamashi Kirbine éveille la conscience des chefs coutumiers et de la communauté de trois secteurs de Bulungu

La problématique du dialogue pour la restauration de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) demeure une actualité et fait couler beaucoup d'encres dans ce pays éléphantesque et même à l'étranger. Depuis que le Chef de l'Etat Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a accepté la tenue de ce dialogue dans les prochains jours, beaucoup d'initiatives sont les rails.

C'est dans cette optique que la Fondation Gauthier Kamashi Kirbine (FGKK), une des fondations de développement de droit congolais basée dans le territoire de Bulungu, province du Kwilu dans le sud-ouest de la RDC, a organisé une matinée de sensibilisation et d'éveil de conscience autour du thème "Le dialogue dans le contexte RD congolais : historiques, épisodes, résultats, conséquences et perspectives d'avenir".

L'activité a eu lieu samedi 15 août 2026 au Port-Louise Kikwit 4 et a réuni les chefs de groupements, les chefs des secteurs, les représentants de la société civile, les représentantes des femmes et quelques ténors des jeunes de trois secteurs à savoir Kwenge, Kipuka et Imbongo territoire de Bulungu.

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C'était une occasion propice pour Gauthier Kamashi, géniteur de la fondation précitée, ancien député provincial du Kwilu et ancien sénateur de brosser les grandes lignes historiques des différents dialogues qui ont déjà eu lieu par le passé concernant la RDC.

«Beaucoup de gens réclament encore le dialogue pour la paix dans notre pays. Le président Tshisekedi en tant qu'un Homme de dialogue a accepté. C'est ainsi que vous devez savoir et maitriser ce qu'est un dialogue, la façon dont cela se déroule. Il est possible que certains parmi vous soient invités à ces assises qui pointent à l'horizon. Il ne faudra pas être là comme des figurants. Je me propose de vous sensibiliser. Il faut également lutter contre les Fake News ou des désinformations à travers plusieurs canaux comme des réseaux sociaux. Si l'on n'est pas souple l'on consomme de fausses nouvelles. C'est pourquoi nous avons l'obligation de venir e temps en temps auprès de vous pour expliquer ces méandres», a indiqué l'ancien sénateur tout en consolidant des contacts entre les politiciens et les communautés de base.

Il a invité les chefs coutumiers et les restes des communautés à s'impliquer ardemment dans la politique du pays : «Il faut noter que les chefs coutumiers que vous êtes vivent directement avec la population à la base. Au sortir d'ici vous devez transmettre ces messages à vos bases respectives»

Il a évoqué un certain nombre de dialogues se sont déjà déroulés comme Sun City, concertation nationale, dialogue entre Congolais, Accord Amani, conférence nationale souveraine, Victoria Falls etc.

«Plusieurs situations comme des problèmes politiques ; des pillages des richesse, des guerres... occasionnent la tenue des dialogues qui aboutissent souvent à la formation du gouvernement d'union nationale, de brassages, mixages d'armée... Mais attention ! Il y a des conséquences néfastes comme des infiltrations de l'armée ; l'infiltration de l'appareil de l'Etat ; infiltrations dans des services de sécurité, la police ; des occupations des postes importants par de non Congolais comme par exemple une armée avec chef d'Etat-Major un étranger, c'est-à-dire un Rwandais. C'était les fruits des dialogues. Il y a aussi des Congolais traitres. Il faut donc faire attention. Le président est en train de tout faire pour nettoyer cette grande plaie. Nous devons donc le soutenir», a-t-il élucidé en donnant plusieurs autres cas malheureux.

Toutes informations ont suscité des réactions auprès de chefs coutumiers de ces trois secteurs de Bulungu qui, pour la première fois, ont été invités à une matinée de ce genre.

Dialogue sans preneurs d'armes, Soutient à la politique du pays et du président de la République

Après avis et considérations ; après un débat quasiment mouvementé, les chefs coutumiers de ces trois secteurs ont, à l'unanimité, opté pour un dialogue sans preneurs d'armes et ont décidé de soutenir la politique du pays et du Chef de l'Etat.

Ils se sont ainsi exprimés via une déclaration lue devant la presse.

«Nous, collectif des chefs des groupements de Kwenge, Kipuka et Imbongo ; nous trouvant au Port-Louise, pour une matinée de sensibilisation et d'éveil de conscience communautaire, disons merci à l'excellence Gauthier Kamashi kirbine pour cette initiative. Tous, à l'unanimité, soutenons vivement la politique du Chef de l'Etat, son excellence Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Disons oui au dialogue tout en excluant les seigneurs des guerres pour avoir eu les sangs de nos frères et soeurs dans leurs mains. Que vive la République démocratique du Congo ! Que vive son excellence le président de la République Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo », indique la déclaration.