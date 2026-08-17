Congo-Kinshasa: Privilégier le compromis républicain !

La République démocratique du Congo traverse une nouvelle zone de turbulences politiques majeure dont l'issue demeure incertaine. Le renvoi au Parlement de la proposition de loi sur le référendum par le président Félix Tshisekedi ravive les tensions chroniques entre le pouvoir et l'opposition.

Pour la coalition d'opposition C64, réunie d'urgence sous la direction de Jean-Marc Kabund, cette initiative législative cache une volonté d'imposer un changement constitutionnel taillé sur mesure. L'opposition dénonce une dérive autoritaire inacceptable dans un pays dont une partie du territoire national subit l'occupation de forces armées étrangères. Selon ses porte-paroles, organiser un tel scrutin dans ce contexte de guerre aggrave inutilement le risque d'implosion sociale et de balkanisation de la République. Face à ces accusations de forcing institutionnel, les partisans du pouvoir défendent une tout autre lecture de la situation.

Pour la majorité présidentielle, la démarche du chef de l'État relève d'un strict respect de l'orthodoxie républicaine et de la sécurité juridique. Le renvoi du texte adopté par les deux chambres vise uniquement à y intégrer les observations techniques formulées par la Cour constitutionnelle. Les défenseurs du régime soutiennent qu'une révision constitutionnelle n'est pas un outil de conservation du pouvoir, mais une nécessité managériale pour moderniser des institutions étatiques parfois jugées obsolètes ou inadaptées aux défis contemporains du développement économique. Ils estiment que la souveraineté nationale ne doit pas être paralysée par la crise sécuritaire à l'Est, et que le peuple congolais reste le seul arbitre légitime par la voie des urnes.

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Au milieu de cette tempête institutionnelle, les confessions religieuses, piliers traditionnels de la médiation nationale, tentent d'éviter un embrasement généralisé. La plateforme conjointe de la Conférence Épiscopale Nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo maintient une position officielle axée sur la neutralité et la préservation de la cohésion nationale. Face à ce nouveau blocage, les chefs spirituels exhortent instamment le pouvoir et l'opposition à privilégier la voie d'un «dialogue national inclusif». Tout en réitérant leurs réserves historiques quant aux risques de division qu'engendrerait un changement constitutionnel en temps de guerre, elles refusent de se laisser instrumentaliser par les agendas partisans.

Pour les leaders religieux, la priorité absolue de l'heure doit rester la paix à l'Est et la protection des populations civiles, et non l'ouverture d'un second front politique à Kinshasa. Cette confrontation idéologique place le pays face à un dilemme démocratique fondamental. D'un côté, l'opposition exige le gel de toute réforme constitutionnelle pour préserver la cohésion nationale en période de conflit armé. De l'autre, le pouvoir affirme sa légitimité à perfectionner le cadre légal pour mieux répondre aux aspirations de la population congolaise. Alors que le texte sera examiné dès la session parlementaire de septembre, le fossé se creuse entre la méfiance des opposants, le volontarisme de la majorité et la posture de tempérance des médiateurs religieux. Le salut de la nation dépendra de la capacité des acteurs politiques à privilégier le compromis républicain plutôt que l'affrontement systématique, afin d'éviter que ce débat légitime ne bascule dans une crise civique généralisée.