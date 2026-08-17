Cameroun: Le chômage, le pessimisme et l'intérêt croissant pour l'émigration caractérisent la jeunesse camerounaise

Les jeunes citoyens affirment que le gouvernement échoue sur des priorités clés.

Key findings

Les jeunes camerounais (18-35 ans) sont plus instruits que les générations précédentes. Huit sur 10 (80%) ont suivi au moins une partie de leurs études secondaires, contre 44%-72% chez les générations plus âgées.

Mais ils sont aussi plus susceptibles d'être au chômage. Plus d'un tiers (36%) des jeunes déclarent être sans emploi et à la recherche d'un travail, contre 11%-28% chez les personnes d'âge moyen.

o Les jeunes citent le manque de formation ou de préparation adéquate (23%), l'inadéquation entre les qualifications scolaires et les exigences de l'emploi (21%), le manque d'expérience (19%) et de faibles compétences entrepreneuriales (18%) comme principaux obstacles à l'emploi.

o S'ils avaient le choix, la plupart (60%) des jeunes créeraient leur propre entreprise, tandis que 18% opteraient pour un emploi dans le secteur public.

o Si le gouvernement pouvait consacrer davantage de ressources aux programmes destinés à aider les jeunes, ces derniers privilégieraient la création d'emplois (49%) et la formation professionnelle (19%).

Le chômage et la hausse du coût de la vie figurent en tête de liste des problèmes les plus importants que les jeunes estiment que leur gouvernement devrait résoudre, suivis par les infrastructures/routes, l'électricité et la santé.

Les jeunes attribuent de faibles notes au gouvernement concernant son action sur ces priorités essentielles. Moins d'un sur cinq approuvent ses efforts pour créer des emplois (19%) et maintenir la stabilité des prix (13%), même si 53% estiment qu'il obtient de « bons » ou de « très bons » résultats en matière d'amélioration des services de santé de base.

o Le mécontentement des jeunes à l'égard de l'action gouvernementale a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie. En matière de création d'emplois, par exemple, le taux d'approbation a chuté de 27 points de pourcentage depuis 2015.

Plus des trois quarts (77%) des jeunes estiment que le pays va « dans la mauvaise direction », et 65% jugent la situation économique mauvaise. La moitié (50%) d'entre eux s'attendent à une détérioration de la conjoncture économique au cours des 12 prochains mois.

Six jeunes sur 10 (61%) disent avoir envisagé d'émigrer, principalement pour trouver de meilleures opportunités d'emploi et échapper aux difficultés économiques.

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La démographie du Cameroun place la jeunesse au coeur du développement économique du pays. Les citoyens âgés de 18-35 ans représentent 57% de la population active (Banque Mondiale, 2025a). Or, l'économie peine - et n'arrive pas - à absorber le nombre croissant de nouveaux arrivants sur le marché du travail, et nombre de jeunes continuent de faire face au chômage, au sous-emploi ou à des emplois informels précaires (Banque Mondiale, 2025a ; Hyéfouais, 2019).

Malgré les initiatives en matière d'emploi et d'entrepreneuriat mises en oeuvre par le gouvernement et les partenaires au développement (Banque Mondiale, 2025a), près d'un jeune camerounais sur quatre (23,2%) n'est ni scolarisé, ni employé, ni en formation, selon les estimations de 2021 (Banque Mondiale, 2025b).

Comme le souligne Tangko (2020), le chômage des jeunes contribue à leur marginalisation économique et accroît le risque d'instabilité politique, l'exclusion engendrant frustration, érodant la confiance aux institutions et exacerbant les tensions sociales. Le faible classement du Cameroun dans l'Indice Mondial de Développement de la Jeunesse 2023 met en lumière les difficultés persistantes rencontrées par les jeunes dans de nombreux secteurs, de l'éducation et l'emploi au bien-être et à la participation citoyenne (Commonwealth, 2023).

Les résultats de l'enquête Afrobarometer Round 10 (2024) confirment ces préoccupations. Si les jeunes camerounais sont plus instruits que les générations précédentes, ils sont aussi plus exposés au chômage. Ils pointent du doigt le manque de formation, l'inadéquation des compétences et le manque d'expérience comme autant d'obstacles majeurs à l'emploi. La création d'emplois est leur priorité absolue en matière de dépenses publiques supplémentaires destinées à soutenir la jeunesse, et le chômage figure parmi les problèmes les plus importants qu'ils souhaitent voir le gouvernement résoudre.

Les jeunes citoyens estiment que le gouvernement ne répond pas à leurs principales préoccupations. La plupart pensent que le pays prend une mauvaise direction et rares sont ceux qui se montrent optimistes quant à l'avenir proche.

Dans ce contexte, une majorité croissante de jeunes camerounais déclarent envisager l'émigration, principalement à la recherche de meilleures perspectives économiques.

Stephen Quansah Stephen Quansah is a PhD student in political science and a graduate research assistant at the Department of Political Science, University of Florida.